Jazdy na łyżwach może nauczyć się każdy przeciętnie sprawny człowiek, choć pierwsze kroki na lodowisku mogą być sporym wyzwaniem. Warro je sobie ułatwić poprzez przygotowanie odpowiedniego sprzętu i rozgrzewkę. Najważniejsze są ostre łyżwy, a na pierwszych kilka godzin warto założyć ochraniacze na nadgarstki i łokcie oraz kask, gdyż na początku dość często mogą się przytrafiać upadki.

Najlepiej pierwsze kroki na lodzie stawiać w łyżwach z plastikowymi skorupami. Są sztywniejsze, lepiej trzymają kostki i nie mają ząbków na przedzie płóz. Jazda na łyżwach figurowych szybciej zmęczy nogi początkującego, a ząbkowane płozy mogą utrudnić naukę prawidłowej techniki jazdy.

Na lodzie o wywrotkę naprawdę łatwo, więc jedną z pierwszych umiejętności, jaka trzeba opanować to prawidłowe upadanie. Na urazy najbardziej narażone są głowa, przedramiona (uwaga na nadgarstki i łokcie) oraz kość ogonowa (bardzo bolesne stłuczenia!). Zawsze, gdy zaczynasz tracić równowagę, staraj się przyciągać brodę i dłonie do klatki piersiowej. Przy wywrotce pamiętaj o rozluźnieniu ciała i miękkim ugięciu nóg w kolanach.

Pierwsze kroki na lodzie powinny polegać na ostrożnym stawianiu małych kroczków, aby ciało poczuło śliską nawierzchnię i zmobilizowało się do intensywniejszej pracy nad utrzymywaniem równowagi.

Kolejnym etapem nauki jazdy na łyżwach jest robienie kilku szybszych kroczków i poślizg na obu nogach, a następnie na jednej nodze (trenuj na lewej i prawej nodze). W utrzymaniu równowagi pomaga wyciągnięcie rąk na boki. Gdy ślizgi się udają, można zacząć naukę odpychania się nogami.

Prędkość łyżwiarzowi nadają ruchy nóg do boku. Są to odepchnięcia się od lodu w czasie, gdy łyżwa porusza się w kierunku skośnym – do przodu i boki. Krótko mówiąc, jedzie się wtedy raz na jednej, raz na drugiej nodze, prowadząc nogi skośnie na zewnątrz.

Kolana powinny być cały czas lekko ugięte, a tułów lekko pochylony do przodu. Aby zwolnić, wystarczy unieść sylwetkę (wyprostować kolana). Wytracając pęd jazdy, spróbuj ustawić jedną płozę prostopadle do kierunku ruchu (za sobą) i ugiąć lekko nogi w kolanach). To powinno pomóc się zatrzymać. I tyle – znasz już podstawy, teraz tylko wystarczy szlifować technikę.

Nauka jazdy na łyżwach po łuku

Przy pierwszych okrążeniach na lodowisku dużym wyzwaniem mogą być te odcinki, gdzie zmienia się kierunek jazdy po łagodnym łuku. Na początku nie wykonuj ich z nadmierną prędkością. Kluczem do sukcesu jest równomierne rozłożenie ciężaru ciała na obie nogi. Nogi powinny być ugięte w kolanach. Aby pojechać po łuku, wysuń nogę wewnętrzną (bliższą środka lodowiska) do przodu, a zewnętrzną cofnij. Pochyl lekko kolana do wnętrza łuku i utrzymaj tę pozycję, a łyżwy same będą skręcać.

Kolana powinny być dość mocno ugięte, a odepchnięcia długie i płynne. Tułów powinien być pochylony w przód, a ręce muszą pracować w skoordynowany z nogami sposób – ale to zwykle przychodzi naturalnie. Łuki można pokonywać na dwa sposoby – albo jadąc z dwiema łyżwami ustawionymi na lodzie, albo tzw. przekładanką, w której zewnętrzną nogę przekładasz przed wewnętrzną, a obie nogi pracują w odepchnięciach na zewnątrz.

Na lodowisku zawsze poruszaj się w tym samym kierunku co inni. Unikaj gwałtownych skrętów i nagłego hamowania (chyba że to konieczne). Po upadku jak najszybciej wstawaj. Jeśli potrzebujesz odpocząć, zatrzymaj się przy bandzie.

Dzięki jeździe na łyżwach można wzmacniać nogi, głównie uda i pośladki. Przy regularnych treningach poprawia się też wytrzymałość organizmu, koordynacja ruchowa i równowaga. Opanowanie podstawowych umiejętności zapewnia też dawkę endorfin, które poprawiają nastrój i zwiększają pewność siebie.

Jazda na łyżwach spala średnio ok. 400 kcal na godzinę (obliczono dla masy ciała 60 kg), a przy jeździe szybkiej, dynamicznej lub podczas gry w hokeja można spalić znacznie więcej kalorii.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 7.10. 2010 przez Martę Słupską.

