W tym roku koniec z nieefektywnymi ćwiczeniami! Wiemy, co zrobić, aby trening był naprawdę skuteczny, a każdy pobyt w klubie fitness realnie przybliżał was do osiągnięcia wymarzonej formy i sylwetki.

1. Wyznacz cel i deadline

Cel treningowy to podstawa. Warto wiedzieć co chcecie wypracować i w jakim czasie. Dzięki temu nie będziecie przychodzić do klubu po to, żeby odhaczyć wizytę, ale systematycznie realizujecie konkretne zadanie.

Ma to być wynik, który faktycznie jesteście w stanie osiągnąć. Nic karkołomnego czy nierealnego – takie treningi kończą się zniechęceniem, wyczerpaniem albo nawet uszczerbkiem na zdrowiu. Nie tędy droga. Dodatkowo radzę podzielić duży cel na krótsze etapy. Satysfakcja, gdy pokonacie każdy z nich, jest najlepszą motywacją i okazją do świętowania małych sukcesów, które systematycznie przybliżają was do mety.

– mówi Michał Kowalski, trener i manager w sieci klubów fitness CityFit

Jeżeli nie potrafisz sama określić swojego celu, poproś o pomoc trenera personalnego. To fachowiec, który po przeprowadzeniu wywiadu oraz sprawdzeniu twojej ogólnej formy. Będziecie wiedziały, na jaki cel możecie się porwać i ile czasu powinno zająć wam jego osiągnięcie.

2. Trenuj i sprawdzaj efekty

Oczywiście, że lepiej robić cokolwiek, niż nie robić nic. W tym roku nie marnujcie czasu na puste przebiegi. Eksperci są zgodni - najlepsze i najszybsze efekty przynoszą treningi z trenerem personalnym. To jego zadaniem jest odpowiednie ułożenie ćwiczeń, korygowanie błędów, pilnowanie regularności i motywowanie - wszystko po to, abyście w jak najkrótszym czasie osiągnęły oczekiwany efekt. Każde takie spotkanie do dodatkowy koszt, ale czasami już jedna konsultacja wystarczy, aby wprowadzić was na właściwe treningowe tory.

fot: CityFit

Równie ważne jest monitowanie postępów. Nie polegajcie na wadze, lecz mierzcie obwody oraz korzystajcie z profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Wśród nich znajduje się Tanita – czyli przyrząd do badania składu ciała. Nowością w Polsce jest FitQuest – to super nowoczesna maszyna do badania poziomu sprawności fizycznej, stosowana przez profesjonalnych sportowców. Pomiar polega na wykonaniu 5 prostych ćwiczeń, na których podstawie urządzenie określi wasze słabe i silne strony - udziela rekomendacji, nad czym powinnyście popracować, a także wylicza wartość indywidualnego "fitnessowego IQ".

Znając swoje słabe strony wiecie na czym powinniście się skoncentrować. Możecie również na bieżąco śledzić postępy i tym samym weryfikować skuteczność ćwiczeń. Badanie trwa na tyle krótko, że bez problemu można włączyć je w plan treningu.

– tłumaczy przedstawiciel CityFit

3. Skorzystaj z gotowego pakietu

Z myślą o wszystkich, którzy w tym roku chcą skutecznie zawalczyć o wymarzoną sylwetkę, sieć klubów CityFit wprowadziła specjalny pakiet Intropack. Obejmuje on:

miesięczny karnet w wybranym klubie CityFit (nowoczesna siłownia i zajęcia grupowe w 1 z 9 lokalizacji do wyboru);

(nowoczesna siłownia i zajęcia grupowe w 1 z 9 lokalizacji do wyboru); trening indywidualny z akredytowanym trenerem personalnym CityFit;

możliwość monitorowania efektów na Tanicie i FitQuest;

0 zł opłaty wpisowej do klubu.

Pakiet kosztuje 199 zł* (w tej cenie otrzymujemy świadczenia o wartości ok. 320 zł) i dostępny jest we wszystkich klubach sieci.

Kluby CityFit są czynne 24/7, komfortowo zaaranżowane i wyposażone w najwyższej jakości sprzęt. Marka dba również o udogodnienia takie jak: brak długoterminowych umów, wejście na wzór odcisku palca (nie musisz pamiętać o karcie) czy fontanny z darmową wodą filtrowaną.

Szczegóły oraz sprzedaż on-line: www.cityfit.pl (wybierz klub, opcja kup karnet, Intropack)

*cena Intropack w Wałbrzychu i Bielsku-Białej jest jeszcze bardziej korzystna: 179 zł.

fot:CityFit

