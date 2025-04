Ile trzeba się ruszać, aby uniknąć przyrostu masy ciała? Wszystkie przeprowadzone w ostatnich latach badanie pozwalają wnioskować, że jest to 30 minut chodzenia dziennie lub 19 kilometrów biegu, bądź marszu w tygodniu.

Ostatni eksperyment został przeprowadzony na Uniwersytecie Duke w Karolinie Północnej. Wzięła w nim udział grupa kobiet i mężczyzn z nadwagą w wieku od 40 do 65 lat. Badanie wykazało, że po ośmiu miesiącach regularnego maszerowania lub bieganie nie przybrali na wadze, a niektórym uczestnikom udało się nawet nieznacznie stracić na wadze. Warto również zaznaczyć, że nie zmienili nic w swoim sposobie odżywiania.

Postaraj się maszerować 30 minut dziennie

Z perspektywy zapobiegania wszystkim dolegliwościom związanym z nadwagą i otyłością 30 minut dziennie to nie jest dużo, ale doskonale wiemy, jak to wygląda w praktyce. A patrząc na tempo wzrostu otyłości w Polsce, można odnieść wrażenie, że bardzo dużo osób nie jest aktywna fizycznie nawet przez tak krótki czas.

Pewnie nie będzie dla was zaskoczeniem fakt, że intensywny wysiłek pozwala spalić znacznie większą liczbę kalorii, a tym samy gwarantuje szybszą utratę masy ciała. Więc jeżeli zależy wam na błyskawicznych efektach, to wykonujcie trening na poziomie 65-80% tętna maksymalnego. Tylko zaznaczamy, że bieganie w takim tempie to już całkiem niezły wycisk.

Czy ćwiczenia bez diety wystarczą?

Oczywiście najlepsze efekty można uzyskać, łącząc zdrową i zbilansowaną dietę z ćwiczeniami, jednak będąc aktywnym fizycznie, można zapobiegać dalszemu przyrostowi masy ciała, a nawet nieznacznie schudnąć.

Wiemy, że nie jest to wyjątkowo optymistyczna wiadomość, ale ładna sylwetka to niestety efekt diety i ćwiczeń. Nic nie ma za darmo! Więc, gdy następnym razem będziecie patrzyły na zgrabną kobietę lub dobrze zbudowanego mężczyznę, to nie wmawiajcie sobie, że to „dobre geny”. Oni na swój wygląd ciężko zapracowali!

