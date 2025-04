Określ cel ćwiczeń

Zastanów się czego oczekujesz? Czy chcesz zrzucić parę kilo a może uwydatnić swoje mięśnie i poprawić wytrzymałość? Przedstaw swoje oczekiwania instruktorowi, który ułoży specjalnie dobrany rodzaj wysiłku skomponowany i wyłącznie dla Ciebie. Zapamiętaj, że aby osiągnąć zamierzony efekt twoja praca powinna byś procesem długotrwałym. Nie spalisz zbędnych kilogramów i nie poprawisz masy mięśniowej w miesiąc lub dwa. Są to miesiące ciężkiej, regularnej pracy i determinacji. Osobowość i nastawienie psychiczne mają tu kluczowe znaczenie.

Zmień swoje codzienne menu

Odpowiednio dobrana dieta jest niezwykle istotnym elementem każdego treningu. Sposób żywienia ulega niekiedy diametralnym zmianom.

Odpowiednio dobrane wartości odżywcze są niezwykle ważne nie tylko w kulturystyce, ale również w innych sportach, w których stawiamy na dobre wyniki. Substancje pokarmowe należy dostarczać często 5-6 posiłków dziennie w małych ilościach w regularnych 3 godzinnych odstępach. Należy kategorycznie zrezygnować z fast foodów, słodyczy i alkoholu.

Siłownia - dieta na wzmocnienie mięśni

Odpowiednio dobrany ubiór

Jeżeli określiłeś swój cel i z pokorą przeżyłeś nowe restrykcje żywieniowe możesz pomyśleć co założyć na zajęcia. Najczęściej przed podobnym dylematem stają kobiety. Nie ma z góry określonej sportowej kreacji, najważniejsze by nie krępowała ruchów. Najczęściej trenuje się w krótkich spodenkach bądź spodniach dresowych, na górę zakładamy bawełnianą koszulkę na ramiączka bądź z krótkim rękawkiem. Jeżeli chodzi o obuwie powinniśmy mieć na zmianę. But powinien być sportowy i wygodny najlepiej gdyby to były adidasy bądź tenisówki. Warto również wyposażyć się w rękawiczki, aby uniknąć odcisków. Nie zapomnij o ręczniku wytrzesz nim kapiący pot z czoła.

Miejsce ćwiczeń

Wybierz taką siłownie bądź fitness klub do którego będziesz miał blisko lub np. po drodze z pracy. Proponuję wybrać większy ośrodek gdyż na małej osiedlowej siłowni osoba początkująca będzie się czuć skrępowana. Znajdziesz tam wykwalifikowany personel, któremu powierzysz kształtowanie swojej sylwetki. Do fitness klubów przychodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni, zazwyczaj są to stali bywalcy. Na pewno po kilkunastu godzinach spędzonych na ćwiczeniach poznasz nowych interesujących znajomych.

Jak wybrać odpowiedni fitness klub

Kto pyta, nie błądzi

Kiedy już ustaliłeś z instruktorem plan treningowi, dietę itp. poproś go, aby pokazał jak wykonywać ćwiczenia. Opanowanie poprawnej techniki nie jest wcale proste. Jeżeli okaże się że zalecone przez instruktora ćwiczenie nie będzie Tobie odpowiadać, poinformuj go o tym. W takim przypadku zaleci do wykonania ćwiczenie zastępcze. Nie bój się mówić i pytać instruktora, gdy masz wątpliwości. To jest jego główne zadanie, aby trening był dla Ciebie przyjemny i przyniósł oczekiwany efekt.

Nie rezygnuj

Zazwyczaj głównym powodem rezygnacji z ćwiczeń jest nieciekawa atmosfera lub mało kompetentny instruktor. W takim przypadku spróbuj zmienić prowadzącego lub poszukaj innego klubu. Wiele osób rezygnuje ponieważ odczuwa zmęczenie lub brak im mobilizacji, tutaj problem jest głębszy i wypływa z psychiki człowieka. Dlatego najpierw zastanów się, dlaczego chcesz ćwiczyć i jak bardzo pragniesz osiągnąć zamierzony cel.

