Coraz częściej, zwłaszcza w miastach, korzystamy z roweru przez cały rok. Warto więc właściwie go przygotować do jesiennych i zimowych dni. Podpowiadamy na co powinnaś zwrócić szczególną uwagę.

Jak przygotować rower do jesieni?



Oświetlenie

O tej porze roku o wiele szybciej zapada mrok, więc niezwykle istotne jest właściwe oświetlenie roweru. Najlepiej, gdy rower jest wyposażony w jedno światło przednie i dwa tylne (pozycyjne oraz odblaskowe). Wprawdzie przepisy prawne dopuszczają jazdę bez zainstalowanych na stałe świateł, ale tylko wtedy gdy jeździmy w dzień. Warto jednak mieć je przy sobie, gdy zdarzy nam się nieoczekiwana wycieczka po zmroku. Warto też zadbać o dodatkowe zawieszki lub inne elementy odblaskowe, np. taśmy, którymi można owinąć nogawkę spodni lub ramię. Im będziemy lepiej widoczni tym zwiększy się nasze bezpieczeństwo.

Z tyłu roweru nie zaszkodzi zamontować czerwonego światła migającego, które zwróci uwagę nadjeżdżającego kierowcy, nawet z dużej odległości. Na rynku dostępna jest cała gama lamp rowerowych, które służą zwiększeniu widoczności rowerzysty, ale również oświetleniu drogi przed nim. Większość z nich świeci jasnym światłem diod LED, dlatego łatwo je dostrzec z daleka. Zasilane są bateriami „paluszkami” lub własnymi akumulatorami (te bardziej specjalistyczne). Montowane są przy pomocy silikonowej bądź gumowej okrągłej obejmy albo zacisku bez pomocy narzędzi. Warto pamiętać, że lampy powinny być wodoodporne!



Właściwe błotniki

Koniecznie zainwestuj w dobre błotniki. Najlepiej zamontuj je z przodu oraz z tyłu roweru. Wtedy nie pochlapiesz siebie ani przechodniów, gdy będziesz przejeżdżać przez jesienne kałuże. Dobrze sprawdzą się solidne metalowe błotniki osłaniające dużą część obwodu koła. Ich umocowanie jest jednak dość dość trudne, więc lepiej skorzystać z pomocy mechanika. Nie wymagają one specjalnej konserwacji, wystarczy wytrzeć je mokrą szmatką, gdy się zabrudzą.



Opony

Podobnie jak w samochodzie, w którym wymieniamy opony na jesienno-zimowe, również w przypadku roweru warto pomyśleć o zmianie ogumienia. Specjalny rodzaj gumy oraz inaczej wyprofilowany bieżnik powodują, że w trakcie jazdy koło samo się oczyszcza i pomaga pokonać śliskie przeszkody bez utraty równowagi. Przy zmianie opon nie ma co jednak przesadzać.

Jeżeli głównie jeździmy po mieście, gdzie drogi szybko są odśnieżane, nie potrzebujemy typowo zimowych opon z kolcami, które przy jeździe po twardych nawierzchniach mogą uszkodzić dętkę. Ważne, by opony były właściwie napompowane – odpowiednio do naszej wagi. Aby zwiększyć przyczepność zwykłych opon napompuj je nieco słabiej niż zwykle.



Łańcuch i hamulce

O ile łańcuch nie jest zabudowany, regularnie, najlepiej po każdej przejażdżce, posmaruj go gęstymi olejkiem lub oliwką. Ta część roweru jest bowiem najbardziej narażona na rdzewienie i zniszczenia. Od czasu do czasu nie zaszkodzi też nasmarować łożysk, piast i kółek w tylnej przerzutce.

Użytkownicy rowerów z hamulcami tarczowymi nie powinni mieć zimą żadnych problemów – działają one niezawodnie niezależnie od pogody. W przypadku pozostałych typów hamulców, niezwykle ważne jest dbanie o stan klocków i okładzin hamulcowych. W trudnych warunkach pogodowych zużywają się one bardzo szybko. Trzeba więc regularnie je kontrolować i ewentualnie wymienić.



Pokrowce i peleryny na rower

O tej porze roku przyda się też z pewnością rowerowa peleryna, najlepiej z wszytymi elementami odblaskowymi, nieprzemakalny pokrowiec na siodełko i ewentualnie, jeśli zdarza nam się coś przewozić na rowerze – odporna na deszcz, solidna torba.



