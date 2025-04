Jak odchodzić jachtem od kei?

Wiatr wieje, liny rytmicznie brzęczą uderzając o maszty, a my na kei (nabrzeżu, pomoście) zastanawiamy się, co zrobić, aby wreszcie znaleźć się na wodzie. Jak wypłynąć i kiedy stawiać, które żagle? Odpowiedzi na to daje znajomość kilku żeglarskich reguł.