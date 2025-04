fot. Fotolia

Czym są kalorie?

ktoś kiedyś widział kalorię? Rzeczywiście trudno ją sobie wyobrazić, ale istnieje.

Według słownikowej definicji jedna kaloria (1 cal) = ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 g chemicznie czystej wody o 1 stopień Celsjusza, przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Kaloria pochodzi od łacińskiego słowa calor, czyli ciepło.

Choć dziś potocznie używamy słowa kaloria, tak naprawdę wartości kaloryczne produktów żywnościowych podane są w kilokaloriach (kcal), czyli tysiącach kalorii. Jednak to nazwa „kaloria” przyjęła się.

Ilość kalorii w produktach żywnościowych to nic innego, jak ilość energii, którą przyswaja nasz organizm po spożyciu jakiegoś produktu. Ta energia zostaje potem wykorzystana do podtrzymywania naszych funkcji życiowych i wszelkich aktywności.

Jak najskuteczniej spalić nadmiar kalorii?



Oczywiście najlepiej będzie systematycznie ćwiczyć. Jednak nie tylko ćwiczenia mają wpływ na spalanie kalorii podczas dnia. Liczą się oczywiście wszystkie aktywności, niekoniecznie tak atrakcyjnie brzmiące, jak spinning czy taniec.

Jeśli właśnie wysprzątałaś cały dom i umyłaś okna i podłogi, to gratulacje – straciłaś dużo energii, czyli kalorii. Ile dokładnie, to – niestety – nie zawsze jest łatwo określić. Za to gdy pływasz przez godzinę, wiesz dokładnie, że tracisz ich około 500 kcal i to zapewne jest dobra motywacja do dalszego wysiłku.

Tabela różnych aktywności fizycznych i prac domowych, dzięki której poznasz, ile wart jest twój wysiłek wykonywany przez godzinę (dane dotyczą kobiety o średniej wadze):

Sprawdź, jak ten wysiłek przełoży się na to, co jesz:

Już pewnie na samą myśl o wysiłku, który trzeba włożyć, by spalić niewinne cappuccino, czujesz się zmęczona, prawda?

Ile spalasz kalorii?

Jeśli chcesz tracić wagę skutecznie, pamiętaj jednak, że każde danie, przekąska czy napój to dodatkowe kalorie. Nie musisz obsesyjnie liczyć każdego kęsa, gdy sięgasz po czekoladowego batona, ale warto pamiętać, że aby go spalić, trzeba będzie pobiegać co najmniej 30 minut. Taka myśl może spowoduje, że następnym razem sięgniesz po batonik z mniejszym entuzjazmem.

Pamiętaj, że ilość spalanych kalorii ściśle zależy od twojej wagi, więc im mniej ważysz, tym mniej ich spalasz i na odwrót.

Spalanie:

około 4 kalorii na minutę – aqua aerobik, jazda na rowerze w wolnym tempie, lekka praca w ogródku, golf towarzyski, domowe porządki, taniec w wolnym tempie, ping pong, tenis (gra deblowa), spokojny marsz;

na minutę – aqua aerobik, jazda na rowerze w wolnym tempie, lekka praca w ogródku, golf towarzyski, domowe porządki, taniec w wolnym tempie, ping pong, tenis (gra deblowa), spokojny marsz; około 7 kalorii na minutę – taniec, koszykówka, siatkówka, jazda na rowerze w średnim tempie, pływanie, jazda na nartach, tenis (gra singlowa), energiczny marsz;

na minutę – taniec, koszykówka, siatkówka, jazda na rowerze w średnim tempie, pływanie, jazda na nartach, tenis (gra singlowa), energiczny marsz; około 10 kalorii na minutę – bieganie, kick–boxing, szaleństwo na parkiecie, skakanie na skakance, bardzo szybka jazda na rowerze, spinning, trening siłowy z użyciem dużego obciążenia, intensywna jazda na nartach.

