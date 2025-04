Buty miękkie

Miękkie buty do snowboardingu są cudownie… miękkie. Przypominają zwykłe zimowe buty, ale dodatkowo są wzmacnianie różnego rodzaju wkładkami z tworzyw sztucznych i mają specjalną antypoślizgową podeszwę. Służą do freestyle’u i jazdy freeridowej poza trasami, współpracując z wiązaniami miękkimi. Z nich korzystają również osoby jeżdżące na deskach typu allround (nie tylko początkujący).

W górnej części buta z reguły jest wbudowany element wzmacniający, który uławia przenoszenie ruchów nóg na deskę. Zapewnia to zarazem odpowiednią stabilność nogi w kostce. Istotnym elementem są wkładki do buta (zwane kapciami), które zapewniają ciepłotę i komfort jazdy. Nowoczesne wkładki, wykonane z najnowszej generacji materiałów (np. Thermoflex), idealnie dopasowują się do nogi pod wpływem ciepła.

Buty twarde

Buty twarde (wraz z wiązaniami twardymi), używane są w snowboardingu alpejskim, przypominają buty narciarskie. Mają jednak skróconą podeszwę (aby but nie wystawał poza krawędź deski) i są nieco bardziej pochylone do przodu. Buty twarde, znacznie sztywniejsze od butów miękkich, umożliwiają maksymalną kontrolę nad deską podczas jazdy przy dużych prędkościach.

Zakup butów snowboardowych

Przy zakupie butów, szczególnie miękkich, musimy zwrócić uwagę czy cała stopa jest równomiernie ściśnięta (but powinien być mocno dopasowany w kostce i trzymać piętę). W celu mocniejszego trzymania stopy w bucie producenci stosują szereg rozwiązań. Wkładka może być sznurowana albo ściągana paskiem z rzepem. Coraz częściej stosuje się też podwójne sznurowanie. Sprawdźmy też czy wkładka i but mają wzmocnienia, jak dodatkowe szwy lub warstwy materiału, które ograniczają proces rozbijania się butów.

Mierząc buty w sklepie, zawsze wykonajmy test: jeśli po zasznurowaniu możemy oderwać piętę od podeszwy lub możemy ją przesuwać na boki, to but jest za duży.

Pamiętajmy, że podczas eksploatacji każdy but rozbija się po krótkim okresie jazdy! Praktycy doradzają kupować buty ściśle dopasowane, czyli po zawiązaniu buta palce dochodzą do jego końca. Jeżeli wkładka nie ma specjalnej miseczki czy innych solidnych wzmocnień w rejonie pięty, możemy nawet rozważyć zakup butów o pół numeru za małych.

W zależności od stylu jazdy wybieramy odpowiednio wyprofilowane buty, o pożądanej twardości. Jeżeli potrzebujemy butów do freestylu wybieramy modele niższe z luźniejszymi wkładkami wewnętrznymi. Natomiast, jeśli zamierzamy głównie zajmować się zjazdami i freeridingiem, potrzebujemy buty nieco twardsze, ze sztywniejszą częścią górną i dobrze dopasowanymi (mocno wiązanymi) wkładkami wewnętrznymi.

Buty do wiązań typu step-in kupujemy kierując się tymi samymi zasadami. Pamiętajmy jednak, że wiele modeli tych wiązań często pasuje tylko do jednego modelu buta. Choć buty step-in są twardsze, to także ubijają się od wewnątrz.