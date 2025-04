Reklama

Przykry zapach potu i ślady po nim mogą nie tylko zniszczyć ubranie, ale i skutecznie zepsuć sportową motywację. Sprawdź, jak odpowiednio zadbać o swój strój treningowy.

Ubrania sportowe wymagają większej uwagi

Fot. Adobe Stock

Dresy, legginsy, koszulki, sportowa bielizna czy bluzy potrzebują specjalnych metod pielęgnacji. Aby zachowały swoje oddychające właściwości, a przy tym odpowiednio pachniały, należy stosować sprawdzone preparaty. Takie, które doczyszczą zalegający brud, usuną nagromadzony pot i odświeżą tkaninę, a przy tym nie będą ingerowały w jej strukturę, trwałość i wytrzymałość.

Jak dbać o odzież sportową?

Przede wszystkim warto czytać metki. To tam znajdują się najważniejsze informacje na temat prania i prasowania ubrań. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeśli zależy nam na jak najdłuższym użytkowaniu ubrań sportowych?

1. Technika prania

Wiesz, że ubrania sportowe zawsze należy prać na lewej stronie? Wszystko po to, by odzież się nie mechaciła oraz na dłużej zachowała swoje właściwości. Pamiętaj, też o zapinaniu zamka błyskawicznego. Rozpięty suwak może uszkodzić inne ubranie poprzez zaciągnięcie nitki.

2. Odpowiednia temperatura

Źle dobrana temperatura może sprawić, że odzież szybciej się zniszczy, skurczy się lub straci swoje właściwości. Większość ubrań sportowych należy prać w temperaturze 30–40 stopni, ale najlepiej będzie, jeśli upewnisz się, czytając informację na metce.

3. Sprawdzone produkty

Nie wszystkie detergenty będą odpowiednio działały na twoją sportową odzież. Może się okazać, że proszki i płyny do płukania, które świetnie sprawdzają się w przypadku prania codziennych ubrań, niedokładnie odświeżą strój treningowy.

Do prania sportowych ubrań najlepiej wybierać produkty, które są do tego przeznaczone. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoje ciuchy są w najlepszych rękach :) Który preparat będzie najlepszy?

Coś więcej niż płyn do płukania - Perełki do prania ubrań sportowych Lenor Unstoppables Sport

Fot. Materiały prasowe

To zupełnie nowa, unikalna formuła opatentowana przez Lenor. Lenor Unstoppables Sport zawierają kilka razy więcej składników zapachowych niż płyny do płukania tkanin Lenor. Dzięki temu zapach utrzymuje się na tkaniach bardzo długo, aż do następnego prania!* Kolejną zaletą produktu jest zastosowana technologia Odor-Shield , która nie tylko neutralizuje zapach potu z ubrań, ale i sprawia, że można je nosić dłużej, ciesząc się wyjątkową świeżością.

Efekt? Czujesz się komfortowo przez cały trening. Po zapachu potu nie ma śladu.

Co ważne, perełki Lenor Unstoppables Sport nie zawierają też środków zmiękczających tkaniny, dzięki czemu mogą być używane do odzieży sportowej lub z membraną, a ty nie musisz się martwić o żadne uszkodzenia.

Jak to działa? Perełki dodajemy bezpośrednio na dno bębna. Sam decydujesz o intensywności zapachu, poprzez wsypanie większej lub mniejszej ilości produktu. Jeśli chcesz sprawdzić zapach perełek, to po prostu delikatnie ściśnij butelkę. Wszystko dzięki innowacyjnemu opakowaniu!

A ty, znasz już nowe Perełki Lenor Unstoppables Sport?

* do 12 tygodni dla przechowywanych ubrań.

Materiał powstał z udziałem marki Lenor.