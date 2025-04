Spis treści:

Ćwiczenia należy rozpocząć rozgrzewką przed treningiem. Pierwsze 10 minut można poświęcić na wykonywanie lekkich podskoków bez skakanki, wymachów ramion, skłonów i przysiadów.

Trening ze skakanką rozpocznij od serii 10 skoków wolnych przeplatanych 10 skokami szybkimi. Najlepiej wykonać 3 takie serie, po czym zmienić sposób skakania.

Później możesz wykonać 3 takie same serie, ale ze skrzyżowanymi rękoma, a następnie 3 serie raz na jednej, raz na drugiej nodze.

Stopniowo wydłużaj czas treningu do 15-20 minut. 130 skoków na minutę to właściwy rytm podskoków. Po zakończeniu treningu zrób stretching.

Ważne jest, aby urozmaicać trening, żeby szybko się nie znudził. Warto ćwiczyć minimum pół godziny dziennie trzy razy w tygodniu, a najlepiej 4-6 razy w tygodniu.

Zachowaj odpowiednią postawę ciała

Jeśli zamierzasz regularnie skakać na skakance, musisz pilnować właściwej postawy ciała. Plecy powinny być wyprostowane, brzuch napięty i wciągnięty, łokcie naturalnie blisko tułowia, a barki ściągnięte. Staraj się nie napinać ramion.

Ważne jest, aby podczas skoków nie poruszać barkami. Pracować powinno się jedynie nadgarstkami i dłońmi.

Ćwiczenie ze skakanką to świetna zabawa, a same treningi nie wymagają specjalnego przygotowania ani zakupu drogiego sprzętu. Ćwiczyć można wszędzie – zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu, a jedyne czego potrzebujemy, to wygodne buty i oczywiście skakanka.

Przekonać cię powinno także to, że podczas półgodzinnych ćwiczeń można spalić aż 250 kalorii, a przy tym wzmocnić mięśnie nóg, ich stawy i kości oraz wymodelować uda i pośladki.

Na rynku dostępnych jest wiele skakanek. Można zdecydować się na zwykłą skakankę z marketu, która kosztuje kilka złotych, jednak warto wydać trochę więcej i wybrać lepszy model ze sklepu sportowego.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, żeby skakanka miała wygodne uchwyty, które nie będą wyślizgiwać się z rąk ani obcierać dłoni. Nie powinna być też zbyt ciężka.

Na rynku znajdują się też skakanki z licznikiem, które policzą, ile kalorii zostało spalonych podczas treningu.

Ćwiczenia na skakance nie wymagają specjalnego przygotowania fizycznego i mogą je wykonywać prawie wszyscy. Przeciwwskazaniami mogą być:

znaczna otyłość ,

, bóle nóg i stawów,

urazy kolan czy zwyrodnienia stawów.

Z tego typu aktywności fizycznej powinny zrezygnować również osoby z ostrą niewydolnością układu krążenia i kłopotami z sercem oraz nadciśnieniem tętniczym.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 27.08.2012.

