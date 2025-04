fot. Fotolia

Czym jest crossfit?



Crossfit to niezwykle popularna w ostatnich miesiącach forma aktywności fizycznej, która przybyła do nas z USA. Wystarczy sala, kilka sprzętów i instruktor, który zna się na rzeczy. Jednak by trening był bezpieczny i nie skończył się kontuzją, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Trening opiera się na podstawowych ćwiczeniach, które każdy powinien znać z zajęć wychowania fizycznego. Są to: przysiady, pompki, biegi czy podciąganie. Crossfit rezygnuje z profesjonalnych i popularnych sprzętów na rzecz podstawowych narzędzi takich jak piłka lekarska, skakanka, drewniana skrzynka czy sztanga. Kluczowa jest tu konsultacja z trenerem przed podjęciem ćwiczeń oraz w trakcie ich trwania. Trener powinien wiedzieć o naszych przebytych urazach czy problemach zdrowotnych. Dzięki temu dobrze dopasuje do nas zakres aktywności oraz ich intensywność podczas treningu.

Znajomość techniki gwarancją sukcesu



Powodzenie treningu crossfit zależy przynajmniej od trzech czynników. Po pierwsze, obecności profesjonalnego trenera, który nadzoruje ćwiczących i jest w stanie od razu wyeliminować błędy. Po drugie, nauki wykonywania ćwiczeń – trening opiera się na wysokiej intensywności, każdy błąd może stać się przyczyną urazu. Po trzecie, zdrowego rozsądku samych ćwiczących, bez którego niemożliwe jest realne ocenienie swoich możliwości, co w konsekwencji grozić może powstaniem poważnej kontuzji.

– Crossfit jest sportem prawie dla każdego, ale pod warunkiem, że dostosowujemy trening do swoich obecnych możliwości. Z czasem można podnosić poprzeczkę, ale ważne, by pamiętać o umiarze i zdrowym rozsądku, szczególnie gdy ma się za sobą przebyte kontuzje – mówi dr n. med. Cezary Michalak, chirurg ortopeda ze Szpitala Centrum ENEL-MED.

Kontuzje = brak rozwagi



Większość kontuzji, które powstają podczas treningów crossfit, jest wynikiem braku rozwagi, nieumiejętności wprowadzenia ćwiczeń w życie albo braku profesjonalizmu trenera, który powinien czuwać nad każdym z uczestników z osobna. Bardzo łatwo może dojść do ogólnego przetrenowania.

Jako że trening jest nastawiony na rozwój wszystkich partii mięśni, zakwasy powstają na obszarze całego ciała. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie uprawiają regularnie żadnej aktywności fizycznej. Dla nich pierwsze spotkanie z crossfit może okazać się naprawdę bolesne. Gorzej jednak, gdy dojdzie do przeciążenia stawu kolanowego, który jest szczególnie narażony podczas wykonywania większości ćwiczeń.

– W przypadku uszkodzeń łąkotki czy chrząstki w stawie kolanowym, brak stosownej diagnostyki i leczenia w stosownym czasie wywołać może nieodwracalne zmiany, m.in. wycieranie się i rozległe uszkodzenia chrząstki stawowej. Podobnie jest z więzadłami – przewlekła niestabilność wynikająca z braku leczenia prowadzi do stanu, którego po pewnym czasie nie sposób wyleczyć – ostrzega dr n. med. Cezary Michalak ze Szpitala Centrum ENEL-MED.

W przypadku każdego treningu niezwykle ważną rolę odgrywa rozgrzewka.

– Regularny stretching to bardzo ważna profilaktyka urazów. Wystarczy zwykła gimnastyka – codzienne wymachy i skłony, krążenie ramionami i biodrami. Jest to szczególnie istotne bezpośrednio przed rozpoczęciem aktywności – prawidłowa rozgrzewka zmniejsza ryzyko mikrourazów. Powstają one na skutek nadmiernej eksploatacji, czyli powtarzających się przeciążeń, a ich kumulacja prowadzi do stanu zapalnego. Równie ważne jest rozciąganie po zakończeniu ćwiczeń – im trwa dłużej, tym lepiej – dodaje ortopeda.

Crossfit – czy to dla mnie?



Wybierając sport dla siebie, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym przede wszystkim własne uwarunkowania, stan zdrowia i samozaparcie. Crossfit jest treningiem bardzo intensywnym, a tym samym obciążającym, szczególnie dla początkujących. Poza tym wiąże się on nie tylko z treningiem, ale całkowitą zmianą stylu życiu, w tym diety.

Zwolennicy tego typu aktywności fizycznej podkreślają, że crossfit to nie tylko ćwiczenia, ale sposób na życie. Osoby, które hołdują przekazywanym przez trenerów zasadom osiągają naprawdę doskonałe efekty. Są jednak sytuacje, które już na starcie niektórych eliminują z tej aktywności.

– Podstawowym przeciwwskazaniem jest wczesny stan pooperacyjny oraz wszelkiego rodzaju kontuzje. Jeżeli w trakcie wykonywania ćwiczeń odczuwa się nasilający ból, również wskazana jest natychmiastowa wizyta u specjalisty ortopedy – ostrzega dr Cezary Michalak.

Choroby, które dyskwalifikują nas to między innymi: niewydolność układu krążenia, nieustabilizowane nadciśnienie. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do treningu, gdy mamy gorączkę bądź też odczuwamy ogólne osłabienie organizmu. Zbyt intensywny wysiłek może stać się przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych.

To jest właśnie dla ciebie!



Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, regularny i prawidłowy trening crossfit to konkretny zysk dla ćwiczącego – pozwala bowiem:

zrzucić zbędne kilogramy – utrzymywanie tętna w strefie „fat burning zone” pozwala schudnąć, a produkcja odpowiednich hormonów w trakcie ćwiczeń – utrzymać wagę na określonym poziomie;

; osiągnąć wewnętrzną równowagę – duży wysiłek równa się zwiększonej ilości wydzielanego hormonu szczęścia;

– duży wysiłek równa się zwiększonej ilości wydzielanego hormonu szczęścia; ułożyć urozmaicony trening – crossfit, mimo że zdawałoby się operuje prostymi narzędziami, jest w stanie zapewnić bardzo różnorodny trening, wszystko zależy od profesjonalizmu prowadzącego; ćwiczący do dyspozycji mają m.in. bieganie, pompki, brzuszki, podrzucanie piłki, skakankę, podnoszenie ciężarów etc.

