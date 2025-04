Wiedza, co nas może spotkać na stoku i właściwe przygotowanie, to klucz do sukcesu. Jeżeli wyjeżdżamy na stok w góry o znacznej wysokości pamiętajmy, że nasz organizm potrzebuje czasu na aklimatyzację. Najbardziej widomym objawem jej braku (aklimatyzacja powinna nastąpić w ciągu 2-3 dni po przyjeździe) jest spadek kondycji fizycznej. Dajmy więc sobie trochę czasu i nie forsujmy organizmu od pierwszego dnia na deskach.

Reklama

Odmrożenia i poparzenia słoneczne

Jeśli wybieramy się na stok w miesiącach zimowych musimy zadbać o odpowiednią ochronę przed niskimi temperaturami. Zwykle na odmrożenia najbardziej narażone są odsłonięte części ciała (uwaga na nos!) oraz palce u nóg i rąk. Bądźmy czujni na pierwsze oznaki braku czucia lub drętwienia palców! Zawsze przy dużym mrozie ubierajmy na twarz specjalna maskę, która osłoni skórę twarzy przed podrażnieniem.

Czy słońce niszczy paznokcie?

Natomiast, podczas dni o dużym nasłonecznieniu narażeni jesteśmy na poparzenia słoneczne. I wcale nie ma w tym przesady! Chociaż zimą dociera na ziemię o połowę mniej promieni niż latem, to śnieg odbija aż 80% światła (dlatego najmocniejsze działanie promieni UV jest w kotlinach, gdzie słońce odbija się od otaczających zboczy). A musimy pamiętać, że z każdym tysiącem metrów nad poziom morza promieniowanie UV zwiększa się aż o 15%.

Dlatego wybierając się na stok, zawsze obficie smarujemy wszystkie odkryte części ciała (również skrzydełka uszu i zewnętrzną stronę dłoni jeśli zamierzamy jeździć bez rękawic) wodoodpornym kremem chroniącym przed oddziaływaniem promieni UVA i UVB. Krem z wysokim filtrem, najlepiej powyżej SPF 25, nanosimy ok. 30 minut przed wyjściem na słońce. Krem powinien być gęsty, odżywczy i dobrze się wchłaniać. Lekko tłusta warstwa kremu pokrywająca twarz służy jak kołderka niedopuszczająca do poparzenia, spalenia czy przemrożenia cery.

Oczy

Pamiętajmy też o oczach! Nieosłanianie ich wcale lub używanie gogli niewłaściwej jakości w najlepszym wypadku może się skończyć tzw. śnieżną ślepotą, w najgorszym – trwałymi zmianami w oku.

W zależności od barwy soczewki gogle przeznaczone są do jazdy w różnych warunkach. Soczewki o ciemnych kolorach (brązowy, szary, niebieski) przeznaczone są do jazdy w dni słoneczne, natomiast żółte lub pomarańczowe podnoszą kontrast, nadając się do jazdy w dni pochmurne i na stokach sztucznie oświetlanych.

Ważne też, aby soczewki w goglach były wyposażone w filtr UV. Informacje o tym, czy dany model posiada takie filtry znajdziemy na opakowaniu lub w instrukcji obsługi.

Reklama

Warto wiedzieć, że gogle oznaczone symbolem UV400 chronią przed wszystkimi trzema rodzajami promieniowania (UVA, UVB i UVC).