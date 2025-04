Jadłospis dla mężczyzn ćwiczących na siłowni rozłożony jest na 6 posiłków. Ważną informacją jest fakt, że drugie śniadanie jest posiłkiem przedtreningowym, natomiast kolejne danie jest tak zaplanowane, by spełniać potrzeby organizmu po ćwiczeniach. Jeśli ćwiczysz w innych porach dnia, dostosuj jadłospis do swojego planu. Ważne, by twoje ciało w ciągu całej dobry otrzymało z zewnątrz dokładnie taką porcję energii, jaką rozpisałyśmy poniżej.

Jadłospis dla mężczyzn chodzących na siłownię

ŚNIADANIE (600 KCAL, 20g BIAŁKA)

ZUPA MLECZNO – OWOCOWA

Składniki:

1,5 szklanki mleka 2%,

70g musli z owocami suszonymi i orzechami,

średni banan (120g – masa bez skórki).

II ŚNIADANIE (360 KCAL, 29g BIAŁKA)

KANAPKI Z TWAROŻKIEM

Składniki:

2 kromki razowego chleba żytniego (80g),

pół kostki sera twarogowego chudego (100g),

1/3 opakowania jogurtu naturalnego (50g),

pomidor (100g),

kawałek ogórka świeżego (50g),

łyżka posiekanej natki pietruszki.

Ser rozgnieść widelcem i zmieszać z jogurtem i natką. Zjeść z pieczywem i kawałkami warzyw.

POTRENINGOWY POSIŁEK (370 KCAL, 35g BIAŁKA)

KURCZAK Z WARZYWAMI i RYŻEM

Składniki:

Pół opakowania ryżu białego (50g suchej masy),

130g filetu z piersi kurczaka, średnia marchewka (120g),

¼ małego brokuła (100g).

Sposób przygotowania: Mięso ugotować, pokroić na drobne kawałki i pomieszać z ugotowanymi warzywami i ryżem.

OBIAD (750 KCAL, 35g BIAŁKA)

SPAGHETTI

Składniki:

100g (sucha masa) makaronu spaghetti,

120g chudego mięsa mielonego,

pół puszki pomidorów bez dodatków (200g),

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego,

mała cebula (50g),

2 łyżki oleju rzepakowego,

przyprawy: szczypta soli, pieprzu, świeże lub suszone zioła.

Sposób przygotowania: Mięso poddusić z pomidorami i posiekaną cebulą na oleju, dodać koncentrat, trochę wody, poddusić i doprawić do smaku. Makaron ugotować al dente i zmieszać z sosem.

PODWIECZOREK (230 kcal, 8g białka)

SAŁATKA OWOCOWA Z JOGURTEM

Składniki:

pół jabłka (100g),

pół banana (60g – masa bez skórki),

pół kiwi (60g),

opakowanie jogurtu naturalnego (150g).

Sposób przygotowania: Owoce pokroić na kawałki i polać jogurtem.

KOLACJA (530 kcal, 25g białka)

KANAPKI Z POLĘDWICĄ

Składniki:

2 małe grahamki (100g),

2 łyżeczki margaryny (10g),

8 plasterków polędwicy sopockiej (80g),

mała papryka (150g),

liście sałaty,

łyżeczka oliwy z oliwek.

