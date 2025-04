Fot. Fotolia

Reklama

Na czym polega kitesufring?

Kitesurfing to cieszący się coraz większym zainteresowaniem sport wodny. Polega on na pływaniu na desce z latawcem, który jest źródłem siły napędzającej deskę. Nauka kitesurfingu wbrew pozorom nie jest trudna, ważne jednak, aby uczyć się jej pod okiem instruktorów. Kitesurfing mogą uprawiać wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli.

Jedynym ograniczeniem jest waga – osoba, która chce uprawiać kitesurfing nie może ważyć mniej niż 40 kg.

Przygodę z kitesurfingiem można rozpocząć zarówno za granicą, jak i w Polsce. Branża kitesurfingowa oferuje szeroką ofertę szkoleń grupowych i indywidualnych, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie.

Zobacz także: Nawigacja - czy muszę ją znać?

Ile kosztuje wyposażenie kitesurfera?

Na podstawowe wyposażenie kitesurfingowe składają się: deska, latawiec, bar i trapez. Ceny desek kitesurfingowych w zależności od rodzaju (Twin-tip, Directiona), rozmiaru i modelu wahają się od 1000 zł do ok. 7000 zł. Latawce można kupić już od 500 zł. Bar, czyli specjalny drążek, którym sterujemy latawcem, to koszt rzędu 150–1800 zł. Niezbędnym sprzętem jest także trapez, dzięki któremu nasze ciało jest połączone z latawcem. Cena trapezu to ok. 500 zł. Oprócz sprzętu sportowego warto wyposażyć się w specjalny strój – piankę, która ochroni nas przed chłodem i poparzeniem przez słońce. Tańszą piankę kupimy już za ok. 200 zł, za tą z wyższej półki będziemy musieli zapłacić nawet 1500 zł. Początkujący kitesurferzy powinni także zastanowić się nad zakupem kasku, który będzie chronił ich głowę. Koszt nowego kasku to ok. 100–250 zł.

Ile kosztuje uprawianie kitesurfingu w Polsce?

Najlepsze warunki kitesurfingowe w Polsce są na Półwyspie Helskim. Władysławowo, Jastarnia czy Chałupy to główne ośrodki szkoleniowe w Polsce, w których możemy rozpocząć naukę kitesurfingu. Szkolić się tam mogą zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani kitesurferzy. Świetne warunki kitesurfingowe Półwyspu Helskiego sprawiają, że nauka podstaw tego sportu powinna zająć nam ok. 8 godzin.

Do wyboru mamy szkolenia grupowe lub indywidualne. Szkolenie w grupach 2–3 osobowych kosztuje ok. 400 zł, zajęcia indywidualne to koszt od 500 zł w górę. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, na Półwyspie Helskim znajdziemy nocleg na każdą kieszeń. Najtańszą opcją noclegową jest pole namiotowe – cena za namiot to ok. 22 zł za osobę, a wynajęcie przyczepy kempingowej dla 4 osób to koszt rzędu 180 zł za dobę. Kwaterę prywatną wynajmiemy już od 40 zł, natomiast hotele o wyższym standardzie oferują nam noclegi od ok. 200 zł za dobę.

Ile kosztuje uprawianie kitesurfingu za granicą?

Najczęściej wybieranym ośrodkiem kitesurfingowym za granicą jest Egipt. Zarówno w Dahaba, jak i w El Gouna możemy odbyć szkolenie kitesurfingowe, zarówno pod okiem polskich instruktorów, jak i tamtejszej kadry. Tygodniowy pobyt w hotelu wraz z przelotem i ubezpieczeniem to koszt ok. 2000–2800 zł. Ceny zakwaterowania wahają się w zależności od standardu hotelu i oferowanych usług. Szkolenia kitesurfingowe odbywają się w grupach 2-6 osobowych, przy czym tańszą opcją są szkolenia prowadzone przez polską kadrę. Dziesięć godzin szkolenia kosztuje ok. 1000 zł, do tej ceny należy doliczyć jeszcze koszt tzw. rescue (ok. 250 zł). Natomiast cena szkolenia kitesurfingowego oferowanego przez lokalne (egipskie) ośrodki to koszt ok. 1200–1800 zł.

Reklama

Europejskie bazy kitesurfingowe

Europejskimi bazami kitesurfingowymi są przede wszystkim Rodos (Grecja) i Fuerteventura (Hiszpania). Indywidualne szkolenie kitesurfingowe na Rodos to koszt ok. 180 zł za godzinę. Zakwaterowanie na wyspie, w zależności od standardów hotelowych, kosztuje od 2200 zł.

Za 6 godzin szkolenia kitesurfingowego na Fuerteventurze zapłacimy ok. 1200 zł. Pod względem zakwaterowania Fuerteventura jest droższa niż Rodos. Tygodniowy pobyt w pokoju dwuosobowym to koszt ok. 3000 zł.

Zobacz także: Przewaga miękkiego latawca nad twardym