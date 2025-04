Fot. Fotolia

Z grą w golfa wiążą się same korzyści dla zdrowia. Według naukowców regularne uprawianie tej dyscypliny może wydłużyć życie nawet o 5 lat! Oprócz oczywistych zalet, jakie niesie za sobą aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, warto poznać również inne aspekty prozdrowotne towarzyszące tej dyscyplinie.

Ile kalorii spalisz podczas gry w golfa?

W czasie jednej rundy golfa można spalić nawet ok. 2000 kcal, co porównać możemy np. do wysiłku podczas dwugodzinnego szybkiego biegu. Na polu golfowym ruch jest rozłożony w czasie, dlatego sport ten może być z powodzeniem uprawiany przez osoby w każdym wieku.

Co ważne, dzięki regularnej grze, poprawie ulega praca systemu krążenia, zwiększa się pojemność płuc, a mózg funkcjonuje dużo sprawniej.

Golf jest niezwykle wymagający – grając, angażujemy ok. 120 mięśni, dlatego zdecydowanie można go uznać za ogólnorozwojowy, pięknie kształtujący sylwetkę i wzmacniający organizm sport. To szczególnie ważne w czasach, gdy tak wiele osób ma pracę siedzącą, która często trwa znacznie dłużej niż standardowe 8 godzin.

Gra w golfa a długość życia

Trudno przecenić wpływ golfa na sferę fizyczną, ale niemniej ważne jest jego dobroczynne oddziaływanie na psychikę. To znakomity sposób na relaks i oderwanie się od codzienności – tego rodzaju regeneracja sił witalnych potrzebna jest tak naprawdę każdemu.

„Golf jest sportem wymagającym skupienia, koncentracji, strategicznego myślenia i perfekcyjnej koordynacji ruchowej. To trening doskonały pod każdym względem, a każdy kto chociaż raz weźmie kij golfowy do ręki na pewno zrozumie magię tego sportu” – mówi Piotr Szymański, dyrektor pola golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club.

Szwedzcy naukowcy z Karolinska Instituten ustalili, że częstotliwość zgonów u graczy w golfa jest o 40% niższa u innych osób w tym samym wieku, tej samej płci i o podobnym statusie socjoekonomicznym. A regularne granie może przedłużyć życie przeciętnie o 5 lat.

Częstymi przyczynami kontuzji u golfistów jest brak przygotowania fizycznego. Przed przystąpieniem do gry, przede wszystkim należy wzmocnić mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz pośladków.

