Od wielu lat lekarze powtarzają, że siedząca praca jest bardzo niebezpieczna. Już jakiś czas temu udowodnili, że przebywanie w bezruchu przez dłuższy czas (od 5 do 8 godzin dziennie) ma zły wpływ na zdrowie. Ich receptą na zniwelowanie szkodliwych skutków takiego trybu życia jest... oczywiście aktywność fizyczna. Jednak do tej pory żadne źródła nie informowały, ile tego ruchu potrzebujemy. W końcu udało się to ustalić!

Ile ruchu potrzebują osoby prowadzące siedzący tryb pracy?

Ludzie, którzy siedzą przez 8 godzin dziennie, powinni ruszać się co najmniej 1 godzinę w ciągu dnia. Jeżeli spędzasz przy biurku 6 godzin, powinnaś ćwiczyć minimum 30 minut każdego dnia.

Badania opublikowane w The Lancet, pokazują, ile ruchu tak naprawdę potrzebują osoby pracujące przy biurku. Okazuje się, że wcale nie musisz spędzać wielu godzin na siłowni.

Badania pokazują także, że nie musi to być ciągły wysiłek. Możesz go podzielić na krótsze sesje w ciągu dnia. Jakby tego było mało, może być tak prosta aktywność, jak CHODZENIE.

Jednak nie ma się co oszukiwać - niewiele osób może sobie pozwolić na tak długą przerwę w ciągu dnia. Dlatego, jeżeli nie masz chwili w codziennym pośpiechu, to postaraj się wyjść na spacer w czasie lunchu, wysiąść przystanek wcześniej lub zaparkować samochód trochę dalej niż zwykle. Twoje ciało odwdzięczy się.. nawet za tak mały gest!

