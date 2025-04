Aerobik

To zajęcia z pogranicza gimnastyki i tańca, prowadzone w rytm energetyzującej muzyki, zazwyczaj grupowe i prowadzone przez trenera. Oparte na podstawowych krokach tanecznych i w miarę zyskiwania doświadczenia modyfikowane, stały się ulubioną formą zajęć osób, które chcą zgubić zbędne kilogramy. To właśnie dzięki treningowi tlenowemu - aerobowemu, czyli aerobikowi jest to najszybciej i najmniej boleśnie możliwe.

TBC- Total Body Conditioning, czyli wzmacnianie całego ciała

Są to ćwiczenia przeznaczone dla osób, które chcą poprawić kształt swojej sylwetki. Po rozgrzewce w rytm muzyki następuje część ćwiczeniowa, gdzie po kolei wzmacniane są poszczególne partie mięśni. Do tego celu używane są ciężarki i hantle - oczywiście początkujący zaczynają bez dodatkowych obciążeń. Jest to forma ćwiczeń dla osób w każdym wieku, lubiana szczególnie ze względu na szybkie efekty.

ABT- Abdominal - Buttocks - Thighs, czyli Brzuch - Pośladki - Uda

Która z nas nie marzy o zgrabnej sylwetce, płaskim brzuchu, jędrnych pośladkach i kształtnych udach? Ta forma zajęć skupia się na osiągnięciu tego celu. Zajęcia zaczynają się rozgrzewką, poczym instruktor dobiera ćwiczenia, skupiając się na dolnych partiach ciała. Wykorzystuje się piłkę, step i ciężarki. Część ćwiczeń odbywa się w pozycji leżącej. Jest to także idealny sposób na pozbycie się znienawidzonego cellulitu.

Cardio, czyli trening dla zdrowia serca

Choroby serca są to tzw. choroby cywilizacyjne, coraz niestety powszechniejsze. Ćwiczenia typu cardio wzmacniają ten najważniejszy mięsień naszego organizmu. Są bardzo intensywne, dzięki czemu przyspieszają zdecydowanie czynności serca. Należą do nich m. in. trening na rowerze stacjonarnym oraz step, czyli zajęcia na stopniu. Na początek warto skorzystać z zajęć dla początkujących, ponieważ są to bardzo wymagające treningi, gdzie wiele zależy od techniki.

Ćwiczenia relaksacyjne

To ćwiczenia przeznaczone dla osób zestresowanych i zmęczonych, które mimo braku sił chcą dbać o swoją figurę. Treningi odbywają się w cichej spokojnej atmosferze, a obejmują głownie ćwiczenia rozciągające. To dobry sposób na wzmocnienie organizmu przed bardziej intensywnym typem treningu.