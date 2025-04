Hulajnoga elektryczna to już nie tylko fanaberia osób, które lubią nowinki technologiczne i mają zbyt dużo pieniędzy. Dziś na ulicach jeżdżą ich tysiące! Niezależnie od zasobności portfela powinnaś przejechać się tym sprzętem. Gwarantujemy, że jeśli raz spróbujesz, od razu będziesz chciała ją mieć!

Reklama

Spis treści:

To elektryczna wersja tradycyjnej hulajnogi, która podbiła serca osób na całym świecie. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi umożliwia szybkie przemieszczanie się w przestrzeni miejskiej z dbałością o środowisko.

To świetna alternatywa dla aut, czy skuterów! W zależności od modelu jej ładowanie trwa od 5 do 9 godzin. Po pełnym naładowaniu masz możliwość przejechania nawet 30 km!

Dla wszystkich, którzy w trosce o środowisko chcą zamienić auto na bardziej ekologiczny środek transportu. Choć cena zakupu hulajnogi elektrycznej jest dość wysoka, jej utrzymanie i użytkowanie nie generuje żadnych kolejnych, potężnych kosztów. W sezonie letnim dzięki niej uda ci się dotrzeć do pracy czy szkoły bez konieczności płacenia za parking i paliwo! W tym miejscu warto dodać, że jazda na niej to również świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Przede wszystkim zwróć uwagę na cenę, czas ładowania oraz prędkość, jaką jest w stanie osiągnąć hulajnoga. Ceny tego typu sprzętu wahają się już od 650 zł do nawet 3 tys. zł.

W sklepach znajdziesz również modele z doczepianym siodełkiem, które zdecydowanie zwiększa komfort jazdy i jest alternatywą dla skutera spalinowego. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest maksymalny udźwig hulajnogi - ten waha się od 65 do 100 kg w zależności od modelu.

Dlaczego warto zacząć jeździć na hulajnodze? Poznaj najpopularniejsze modele tego sprzętu!

To zdecydowany bestseller! Porównując parametry tej hulajnogi do ceny, stosunek ten jest bardzo korzystny dla osoby kupującej. Pełne naładowanie to aż 30 km ciągłej jazdy! Z łatwością wrzucisz ją do bagażnika, a także nie zajmie dużo miejsca w mieszkaniu. To porządny sprzęt za rozsądną cenę!

Najważniejsze parametry:

Maksymalna prędkość 25 km/h

Maksymalne obciążenie 100 kg

Obecność specjalnej powłoki antypoślizgowej

Wykonana ze wzmocnionego aluminium lotniczego

Szybki czas pełnego ładowania - 5 godzin

Obecność tempomatu, który umożliwia jazdę bez potrzeby ciągłego wciskania przycisku "jedź"

Dedykowana aplikacja do smartfona w systemie Android (hulajnoga posiada wbudowany bluetooth)

Ta hulajnoga elektryczna to opcja dla osób, którym zależy również na opcji siedzenia podczas jazdy. Po założeniu siedziska jej maksymalne obciążenie wynosi 65 kg, bez - 90 kg. Na jednym pełnym naładowaniu uda ci się przejechać 15 km.

Najważniejsze parametry:

Możliwość zamontowania siodełka

Maksymalna prędkość do osiągnięcia to 18 km/h

Dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych - czerwonym i czarnym

Koła umożliwiające jazdę również po wyboistym terenie

Wbudowany sygnał dźwiękowy, wskaźnik zużycia baterii, 3-stopniowa regulacja ustawienia wysokości

Obecność manetki prędkości w rączce

Ta hulajnoga to idealna opcja dla mężczyzn, ponieważ jej maksymalny udźwig wynosi 100 kg. Po pełnym naładowaniu przejedziesz nią 20 km. Co ważne trwa ono bardzo krótko w porównaniu do konkurencyjnych sprzętów - trwa zaledwie 5,5 godziny. Hulajnoga waży 12,9 kg i jest wykonana z aluminium.

Najważniejsze parametry:

Maksymalna prędkość - 24 km/h

Obecność dedykowanej aplikacji mobilnej

Krótki czas ładowania - zaledwie 5,5 godziny

Wysoka jakość wykonania - konstrukcja wykonana z aluminium

Ten model waży zaledwie 11,3 kg! Hulajnoga Segway posiada zarówno hamulec mechaniczny i elektryczny, które w połączeniu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas nagłego hamowania. Sprzęt ten rozpędza się do 20 km/h, a także możliwe jest jego błyskawiczne rozłożenie. Dzięki temu problem przewożenia hulajnogi autem lub komunikacją miejską po prostu nie istnieje!

Najważniejsze parametry:

Możliwość składania hulajnogi

Podwójny hamulec gwarantujący bezpieczną odległość hamowania

Opcja kontroli prędkości

Obecność solidnych opon

Monitoring zużycia baterii

Posiada reflektor LED i pełne oświetlenie

Możliwość przejechania 25 km przy pełnym naładowaniu akumulatora

To idealny model dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sprzętem. Łatwość sterowania, amortyzatory, silnik o mocy 350W zapewnią najwyższy komfort jazdy w rozsądnej cenie. Hulajnoga ta posiada również 3 tryby prędkości, dzięki którym bezproblemowo dostosujesz szybkość jazdy do swoich preferencji.

Najważniejsze parametry:

Ekran wyświetlacza LCD

Składany uchwyt, dzięki któremu bez problemu wniesiesz ją po schodach

Amortyzowane zawieszenie

Przednie światło LED i odblaski bezpieczeństwa

Regulowana wysokość kierownicy

Maksymalne obciążenie do 120 kg

Czas pełnego ładowania - 4 godziny

Reklama

Zobacz także:

Co wyróżnia hulajnogi wyczynowe? Zanim kupisz, przeczytaj!