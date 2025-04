Hulajnoga to w ostatnim czasie bardzo popularny sprzęt sportowy, który jest kupowany nie tylko dla dzieci - dorośli również coraz częściej z niego korzystają! Jazda na hulajnodze jest nie tylko doskonałą zabawą, ale także może stanowić ekologiczny (i ekonomiczny) środek transportu. Dowiedz się więcej na ten temat!

Przede wszystkim świetną zabawę! Dzieciom jazda na hulajnodze daje możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także umożliwia poprawę koordynacji ruchowej.

Dla dorosłych to świetny środek transportu, który z powodzeniem zastąpi auto czy rower. Jazda na hulajnodze zapewnia także ogrom spalonych kalorii - pod warunkiem, że nie wybierzesz elektrycznego modelu.

Co wyróżnia hulajnogi wyczynowe? Zanim kupisz, przeczytaj!

Najważniejszymi rzeczami, na które musisz zwrócić uwagę przed zakupem hulajnogi to jej cena, wysokość, sposób wykorzystania oraz jakość wykonania.

Jeśli chcesz, by hulajnoga zastąpiła ci auto, zdecyduj się na elektryczny model. Jeżeli natomiast zależy ci, by stała się twoim kompanem w walce o szczupłą sylwetkę lub po prostu była wykorzystywana jako sprzęt do jazdy rekreacyjnej, wybierz model dwukołowy. Cena hulajnogi zależy przede wszystkim od jej typu, za którym idzie jakość materiałów użytych do jej wykonania.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie koniecznie zwróć uwagę na wysokość hulajnogi, która musi być dobrana do twojego wzrostu. Z tego powodu najlepiej, byś najpierw udała się do sklepu stacjonarnego i przymierzyła hulajnogę, a dopiero potem kupiła ją przez internet.

Zobacz, jakie modele hulajnóg warto kupić!

Hulajnoga dwukołowa

To najpopularniejszy rodzaj hulajnogi dostępnej na rynku. Mogą z niej korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Ceny nie są wygórowane, zaczynają się od 200 zł. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym sprzętem, lepiej nie przepłacaj. Jedynie jazda wyczynowa wymusza zakup modeli, których ceny są znacznie wyższe.

Hulajnoga trzykołowa

To model idealny dla dzieci. Niweluje ryzyko upadku i zapewnia stabilność nawet podczas jazdy po nierównym terenie. Ceny takiego sprzętu zaczynają się od 100 złotych.

Hulajnoga elektryczna

Ten typ hulajnogi coraz częściej możemy zauważyć na ulicach. Elektryczna hulajnoga rozpędza się do około 30 km/h co sprawia, że jest szybkim i jednocześnie ekologicznym środkiem transportu. Z powodzeniem dojedziesz nią do pracy, czy na zakupy! Ceny hulajnóg elektrycznych zaczynają się od 600 zł, ale większość modeli to wydatek rzędu 1,5 - 3 tysięcy złotych.

Zobacz nasz ranking najlepszych hulajnóg elektrycznych!

Hulajnoga wyczynowa

To sprzęt dla tych, którym amatorska jazda nie wystarcza. Hulajnoga wyczynowa jest dedykowana wykonywaniu różnych trików zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Sprzęt ten doskonale sprawdzi się podczas jazdy na skateparkach. Kupując hulajnogę wyczynową, od razu zaopatrz się również w kask i ochraniacze na nogi oraz ręce. Ceny takich hulajnóg zaczynają się od około 350-400 złotych.

Ta elektryczna hulajnoga udźwignie osobę ważącą do 70 kg. Sterujesz nią za pomocą balansu ciała oraz ruchu stóp. Bardzo istotnymi parametrami jest zabezpieczenie przed przeładowaniem, możliwość złożenia, a także alarm sygnalizujący jej rozładowanie. Sprzęt ten nie jest ciężki, waży około 9 kg - bez problemu wniesiesz ją po schodach do domu. To również bardzo dobry wybór dla osób, które nie chcą wydawać masy pieniędzy na elektryczną hulajnogę - ma bardzo konkurencyjną cenę.

Najważniejsze parametry:

Udźwig dedykowany kobietom (do 70 kg)

Średnica koła zapewniająca komfortową jazdę również po trudnym terenie

Pojemny akumulator (4500 mAh)

Możliwość przejechania aż 10 km po pełnym naładowaniu

Krótki czas pełnego ładowania: 6-8 godzin

Ta hulajnoga jest wykonana z bardzo lekkiego aluminium, który charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości. Jest odpowiednia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych - wszystko dzięki możliwości regulowania wysokości kierownicy. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem takiego sprzętu zarówno dla siebie, jak i dziecka, ten typ umożliwi ci ograniczenie wydatków!

Najważniejsze parametry:

Możliwość regulacji wysokości kierownicy

Opcja złożenia hulajnogi - znajdziesz dla niej miejsce mieszkając nawet w kawalerce!

Idealna do jazdy po mieście

Solidny przedni i tylni amortyzator

Obecność paska do przenoszenia, który umożliwi ci sprawne podróżowanie po mieście ze sprzętem na ramieniu

Antypoślizgowe wykończenie

Ładny design

To model, który sprawdzi się podczas wyczynowej jazdy. Ma naprawdę doskonałe funkcje, które zadowolą każdego fana wykonywania tricków na hulajnodze! Ten sprzęt jest wyposażony w 3-punktową tuleję, aluminiowe kółka, dobrej jakości łożyska i mocny hamulec.

Najważniejsze parametry:

Mały ciężar - hulajnoga waży zaledwie 3,8 kg

Model idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn - jej udźwig to aż 100 kg!

Mocny hamulec znajdujący się w tylnym kole

Wykonana ze wzmocnionego aluminium wysokiej jakości

Idealna do jazdy po mieście, a także do wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych tricków

Dzięki dużym (aż 16 calowym!) pompowanym kółkom hulajnoga ta nie ma sobie równych jeśli chodzi o jazdę rekreacyjną! Ten typ spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa - jest stabilna, szybka i bardzo zwrotna. Dodatkowo sprzęt ten jest wyposażony w mocne hamulce, dzięki czemu idealnie nada się do jazdy zarówno po płaskim, jak i wyboistym terenie.

Najważniejsze parametry:

Lekkie, aluminiowe felgi

Możliwość regulowania wysokości kierownicy

Możliwość użytkowania zarówno przez dorosłych, jak i dzieci

Obecność przednich i tylnych hamulców

Duży rozmiar kół gwarantujący komfort jazdy

To absolutny bestseller jeśli chodzi o rynek elektrycznych hulajnóg. Choć cena nie należy do najniższych, jest zdecydowanie warta uwagi. Jej zasięg na jednym naładowaniu to aż 30 km! Lekka konstrukcja hulajnogi sprawia, że będzie doskonałym wyborem nawet dla filigranowych dziewczyn - z łatwością wniesiesz ją do auta czy zniesiesz ze schodów.

Najważniejsze parametry:

