Gorące lato w mieście wcale nie jest takie złe

! Zwłaszcza, jeśli zaledwie w ciągu 30 minut możesz znaleźć się na pięknej, oddalonej od miejskiego zgiełku plaży. Taki wypoczynek oferuje Hotel 500 znajdujący się nad Zegrzem!

Hotel 500 nad Zegrzem - idealne miejsce do aktywnego wypoczynku!

Zalew Zegrzyński jest fantastycznym miejscem na weekendowy relaks, który możemy połączyć z takimi atrakcjami, jak: kajaki, rowery i skutery wodne, żaglówki, windsurfing oraz flyboard. Jest to nowy sport wodny, który pojawił się w Polsce zaledwie 3 lata temu.

Jakie atrakcje oferuje Hotel 500 swoim gościom?

Poza skuterami wodnymi, żaglówkami, kajakami i rowerami, największym hitem lata dostępnym w Hotelu 500 jest właśnie flyboard!

Flyboard to specjalnie skonstruowany sprzęt, zasilany przez turbinę skutera. Połączony jest z deską 18 metrowym wężem zasysającym strumienie wody. To właśnie pozwala unosić się w górę, kręcić, a następnie wzbijać w powietrze i nurkować z ogromną siłą. Zupełnie jak w świecie delfinów! Ten ekstremalny sport dostarczy Ci dużej dawki adrenaliny oraz niezapomnianych wrażeń.

W okolicach Hotelu 500 znajduje się również piękna przystań zachęcająca do wakacyjnych aktywności. Dlatego śmiało możesz zacząć od pływania na tradycyjnej żaglówce, czy katamaranie. Instruktorzy z licencjonowanej szkoły żeglarstwa czekają na wszystkich, którzy chcieliby poznać lub udoskonalić techniki żeglarskie.

Uwielbiasz windsurfing, ale morze jest zbyt daleko? Profesjonalna szkoła windsurfingu Mały Hel na terenie Hotelu 500 mile Cię zaskoczy! Pod czujnym okiem znakomitych instruktorów rozwiniesz swoje umiejętności.

Preferujesz spokojniejszą aktywność fizyczną, w bliskim kontakcie z naturą? Opcja wyprawy na spływ kajakowy jest właśnie dla Ciebie! Na wszystkich amatorów kajaków czekają przepiękne szlaki wodne nad Zalewem Zegrzyńskim.

Jeśli planujesz wypad za miasto z małymi dziećmi, to zaletą Hotelu 500 jest: bezpieczne kąpielisko, plac zabaw i bezpłatny parking. Pobliska przystań, to także miejsce, z którego możesz wybrać się całą rodziną w urokliwy rejs statkiem wycieczkowym.

Po sportowych atrakcjach i spaleniu zbędnych kalorii najlepszy będzie wypoczynek na wygodnych leżakach, dostępnych na hotelowej plaży. Przysmaki letniej kawiarenki, w sąsiedztwie urokliwego molo uprzyjemnią Wam ten czas. A na koniec intensywnego dnia? Oczywiście obiad w hotelowej restauracji, który ze smakiem zjedzą również dzieci.

Dowiedz się więcej o Hotelu 500

Hotel 500. Jesteś we właściwym miejscu, to marka hoteli położonych w doskonałych lokalizacjach, u zbiegu najważniejszych dróg krajowych: Zegrze, Stryków, Tarnowo Podgórne. Hotel 500 to gwarancja dobrej jakości usług, za rozsądną cenę. Właśnie tu możesz wybrać się na weekend z przyjaciółmi czy rodziną i miło spędzić czas.

Dla swoich gości hotel oferuje szereg usług, które sprawdzą się nie tylko w planowaniu rozrywek dla najmłodszych, ale również dla tych, którzy są spragnieni adrenaliny. Odnajdzie się tu każda osoba potrzebująca relaksu nad wodą, ale i również ta, dla której najdoskonalszą formą wypoczynku jest aktywność fizyczna.

Zapraszamy!