Chociaż hot pilates to jeden z najgorętszych (dosłownie i w przenośni) trendów w branży fitnessowej, to początki „gorącego” pilatesu sięgają 2009 roku. Wówczas była sportsmenka, Gabriella Walters, szukając techniki łączącej trening kardio z intensywnym wysiłkiem jednocześnie łagodnym dla stawów, opracowała podstawy treningu. Dzisiaj tak chcą ćwiczyć influencerki i gwiazdy, które są otwarte na sportowe eksperymenty. Na czym polega ta technika i jakie daje efekty?

Reklama

Czym jest hot pilates?

Hot pilates to trening całego ciała oparty o metodę Josepha Pilatesa, ale wykonywany w ogrzanym do ok. 35°C pomieszczeniu. Jest to aktywność o wysokiej intensywności bez nadmiernego obciążania stawów. Poszczególne treningi hot pilates mogą różnić się między sobą w zależności od miejsca i instruktora. Taka aktywność bazuje jednak na klasycznych pozycjach pilatesu. Dodatkowo pojawiają się też bardziej dynamiczne ruchy, jak wypady czy przysiady.

Wysoka temperatura otoczenia sprawia, że ćwiczący intensywniej się pocą, aktywność wymaga większego wysiłku i wzrasta tętno, dzięki czemu można osiągnąć inne efekty niż przy klasycznych ćwiczeniach pilates.

Jakie efekty daje hot pilates?

Efekty, jakie dają ćwiczenia pilates, to przede wszystkim: zwiększenie elastyczności ciała, siły mięśniowej, poprawa stabilności i postawy. Poprzez koncentrację na oddechu trening pomaga zmniejszyć stres i napięcie mięśni. Energiczne ruchy przy muzyce w ciepłym otoczeniu typowym dla hot pilatesu nie tylko poprawiają nastrój, ale i zwiększają tętno, co wzmacnia układ krążenia (podobnie jak ćwiczenia kardio). Niestety nie ma wystarczających badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, czy hot pilates jest skuteczny w redukcji masy ciała.

Komu polecany jest hot pilates?

Hot pilates to metoda aktywności polecana przede wszystkim osobom, które chcą poprawić elastyczność ciała, postawę, wzmocnić mięśnie, a także szukają techniki łączącej ruch fizyczny z oddechem i koncentracją. Przy tym lubią mocno się spocić.

Jeżeli szukasz aktywności, która pomoże ci schudnąć, to hot pilates nie jest w tym zakresie najlepszym rodzajem ćwiczeń. Istnieją inne skuteczniejsze ćwiczenia na schudnięcie, które pomagają skutecznie spalać tkankę tłuszczową, a nie tylko pozbywać się wody z organizmu.

Przeciwwskazania do hot pilatesu. Kto nie powinien ćwiczyć?

Ćwiczenia w wysokiej temperaturze zawsze wiążą się z dodatkowym ryzykiem. Mogą prowadzić do odwodnienia i wyczerpania cieplnego. Nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy aktywności. Odradzana jest z pewnością osobom starszym, z chorobami układu krążenia, chorobami neurologicznymi, nerek i wątroby, kobietom ciężarnym oraz osobom, które źle tolerują upały.

Hot pilates nie jest zalecaną formą ćwiczeń dla osób z zaburzeniami elektrolitowymi (np. niedoborem potasu, magnezu). To, o czym trzeba pamiętać przed i w trakcie treningu, to oczywiście wypijanie dużej ilości wody. Jeżeli pojawią się niepokojące objawy, takie jak osłabienie, nudności i zawroty głowy, są one wyraźnym sygnałem, że należy przerwać trening.

Czytaj także: