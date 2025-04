Jak zrobić gwiazdę? Ćwiczenia przygotowujące do wykonania gwiazdy i poprawna technika

Jak zrobić gwiazdę, czyli przerzut bokiem – choć wygląda na niezbyt trudną, bez prawidłowej techniki jest nie do zrobienia. Podpowiadamy, jak się do tego przygotować w kolejnych krokach. Ważne jest wykonywanie pięciu grup ćwiczeń na gwiazdę: stretchingu, ćwiczeń na równowagę, na czucie głębokie, na wzmocnienie rąk i wreszcie ćwiczeń technicznych przygotowujących do zrobienia gwiazdy.