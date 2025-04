Jeżeli uważacie, że 30 minut ćwiczeń jest stratą czasu, to nie wiecie, czym jest GRIT. Jest to trwający pół godziny intensywny trening interwałowy o wysokiej intensywności. W czasie ćwiczeń możecie poprawić swoją kondycję i schudnąć. Trening składa się z sekwencji, które wykorzystują maksymalnie możliwości fizyczne organizmu. Rozgrzewka błyskawicznie podnosi tętno i budzi mięśnie do pracy. Póżniej przechodzi się do fazy właściwej treningu, a na koniec odbywa się intensywny trening mięśni brzucha.

Co to jest GRIT?

Ten intensywny program treningowy o różnych profilach został przygotowany przez zespół Les Mills. To trwający jedynie 30 minut trening, który pozwala w szybkim czasie zauważyć zdumiewające efekty. Jedną z jego najważniejszych zalet jest fakt, że jego intensywność i rodzaj można dostosować do własnych potrzeb i kondycji.

Najnowsze badania wyraźnie pokazują, że krótkie ćwiczenia o bardzo wysokiej intensywności, to kierunek, w którym zmierza obecnie fitness. Obecnie nie wydłużamy czasu ćwiczeń, a zwiększamy ich intensywność i efektywność.

Warto również wspomnieć czym jest samo Les Mills. Otóż to największa na świecie firma, która dostarcza rozwiązania z fitnessu grupowego klubom i centrom rekreacyjnym na całym świecie. Les Mills już od 20 lat tworzy oryginalne programy treningowe, które można spotkać w 80 krajach. A zajęcia według tej niezwyklej filozofii prowadzi ok. 90 tys. instruktorów. Na świecie jest już 13 programów treningowych Les Mills, które są odświeżane i udoskonalane przez specjalistów raz na trzy miesiące.

Jak wygląda trening GRIT?

Na początku jest intensywna rozgrzewka, która błyskawicznie podnosi tętno i przygotowuje mięśnie do intensywnej pracy.

Później przechodzimy do głównej części treningu. GRIT występuje w trzech odmianach, a każda jest nastawiona na inny cel.

Les Mills Grit Series Strenght - trening wysmuklający mięśnie i koncentrujący się na sile całego ciała. W czasie zajęć wykorzystywane są sztangi, talerze i hantle. Ćwiczenie przyspieszają metabolizm, a dzięki temu tkanka tłuszczowa jest spalana jeszcze wiele godzin po zakończeniu zajęć. Trening stymuluje również hormon wzrostu, a to z kolei powoduje redukcję tkanki tłuszczowej i pozwala wysmuklić mięśnie.

Les Mills Grit Plyo - ten trening jest oparty na zasadach plyometryki (w ćwiczeniu przed fazą skurczu następuje faza rozciągnięcia). Jego głównym zadaniem jest wzmocnienie mięśni nóg. Jest to trening sprawnościowy, w którego czasie pracuje ok. 40% włókien mięśniowych, które pomagają osiągnąć smukłą i proporcjonalną sylwetkę.

Les Mills Grit Series Cardio - w szybkim tempie zwiększa wydolność i wytrzymałość, pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów. Ten trening ma na celu ogólną poprawę sprawności fizycznej, szybkości i maksymalne spalanie kalorii. Do jego wykonania nie jest potrzebny żaden sprzęt, a ćwiczenia bazują na wykorzystaniu ciężaru własnego ciała.

Na zakończenie odbywa się jeszcze krótki, ale bardzo intensywny trening mięśni brzucha.

Jeżeli przez ostatnie kilka lat nie ćwiczyłyście, to niestety GRIT nie jest dla was. Są to zajęcia dla osób już aktywnych fizycznie, które chcą poprawić swoją kondycję i wzmocnić mięśnie. Chcecie dopiero zacząć swoją przygodę z ćwiczeniami? Proponujemy wybrać pływanie lub bieganie. Dzięki temu małymi krokami wrócicie do sprawności i nie nabawicie się kontuzji.

