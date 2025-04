Dopiero zaczynasz swoją przygodę z koszykówką? Musisz więc wiedzieć o tym, że podstawą udanej i bezpiecznej gry są buty! Muszą łączyć 3 cechy: wygodę, stabilność i... ładny wygląd! Oprócz wskazówek, przygotowałyśmy także 5 modeli damskich butów do koszykówki, które mogą ci się spodobać - niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy już zaawansowanym graczem!

Dlaczego warto dobierać strój adekwatny do danej dyscypliny?

Wielu początkujących sportowców posiadałoby najchętniej jedną, uniwersalną parę butów sportowych. Wydają się być przecież stabilne, wygodne i bezpieczne. Poza tym zawsze na początku przygody z daną dyscypliną istotne są względy ekonomiczne.

Nie wiadomo przecież, czy "zaiskrzy", dlatego niechętnie wydaje się pieniądze na dedykowany sprzęt i odzież. Tymczasem to właśnie wybór odpowiedniego, wygodnego obuwia i odzieży w ogromnej mierze ma wpływ na to, czy pokochasz dany sport!

Do gry w koszykówkę nie potrzebujesz wiele. Podstawą są dedykowane buty i luźna odzież, pozwalająca na swobodę ruchów. Koszykówka to dynamiczna dyscyplina, w której nie brakuje ostrych podbiegnięć, hamowania w miejscu, szybkich nawrotek i sprintu. Niestabilne, ślizgające się buty to niemal gwarancja kontuzji i szybkiego zrażenia się do tego sportu! Jak więc dobrać odpowiednie obuwie?

Czy koszykówka to sport dla ciebie? Poznaj jej historię i zasady!

Jak wybrać buty do koszykówki?

Ogromny wybór sprzętu i akcesoriów sportowych w sklepach stacjonarnych i internetowych z pewnością nie ułatwia wyboru - szczególnie, jeśli sama nie do końca wiesz, na co koniecznie zwrócić uwagę.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy zwykłe, uniwersalne obuwie sportowe będzie nadawać się do koszykówki, od razu odpowiemy: nie. To wymagający kondycyjnie sport. Bieganie, podskakiwanie, upadki i nawrotki- wszystko to sprawia, że stopa i kostki muszą być szczególnie chronione i stabilizowane. Odpowiednie buty do koszykówki są skonstruowane w taki sposób, by nie tylko zapewnić miękkie lądowanie, ale także by amortyzować uderzenia.

Takie buty muszą być wykonane z lekkich i przewiewnych materiałów, jednocześnie zapewniając stabilność. Na co musisz zwrócić uwagę, wybierając obuwie?

Cholewka - niska, średnia czy wysoka?

Wysokość, przewiewność i funkcja stabilizacji cholewki to najważniejsze cechy dobrego buta do koszykówki. Wysokość cholewki dobiera się do stylu gry, a także indywidualnych preferencji i wygody. Do wyboru masz 3 wysokości:

do kostki

sięgające ponad kostkę, z głębokim wycięciem dookoła niej

ponad kostkę.

Wysokość cholewki ma duże znaczenie dla stabilności, zwinności i szybkości. Dla początkujących osób dobre będą niskie cholewki, jednak trzeba pamiętać, że najsłabiej będą chronić kostki i ścięgna. Buty ponad kostkę stabilizują ją najlepiej, jednak są bardziej sztywne i mogą wpływać na szybkość oraz zwinność zawodnika.

Wkładka - nie za miękka, nie za twarda

W obuwiu sportowym wkładka powinna być średnio miękka i profilowana. Zbyt miękka może powodować przesuwanie się stopy w bucie i utratę stabilności, zbyt twarda będzie powodować otarcia i nagniotki. Najlepszym wyborem będą profilowane wkładki sportowe.

Podeszwa - płaska i antypoślizgowa

Podeszwa butów do koszykówki powinna być płaska, nieco szersza niż but, powinna także być wykonana z materiału antypoślizgowego.

Przygotowałyśmy kilka propozycji stabilnych, stylowych i kobiecych butów do koszykówki. Przejrzyj naszą galerię - może znajdziesz w niej model, który od razu pokochasz?

