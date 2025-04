Choć z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy, to dla wielu nadal jest nieznany i niezrozumiały. Golf – bo o nim mowa – to sport naprawdę dla każdego, bez względu na wiek i płeć. Sezon startuje wiosną, ale przygotowania warto rozpocząć już teraz!

O co chodzi w grze w golfa?

Kluczowym elementem gry jest samo uderzenie, wykonywane za pomocą specjalnego zestawu kijów. Celem gracza jest wbicie piłeczki do dołka w jak najmniejszej liczbie uderzeń.

Nie wolno zapomnieć, że sport ten wymaga od nas całkiem przyzwoitej kondycji. Przejście przez wszystkie dołki to od 6 do 8 kilometrów trasy, której przebycie zajmuje średnio od 4 do 6 godzin. W czasie jednej rundy golfa zawodnik, noszący swoją torbę golfową, spala nawet 2500 kcal!

Jak się przygotować do sezonu golfowego?

Przed przystąpieniem do gry, przede wszystkim należy wzmocnić mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz pośladków. Częstymi przyczynami kontuzji u golfistów jest słaba technika oraz brak przygotowania fizycznego.

Te ćwiczenia przygotują cię do gry w golfa:

Zanim staniemy się profesjonalnymi zawodnikami, wiele czasu będziemy musieli spędzić nad opanowaniem poprawnej techniki. Prawdziwą esencją gry jest tzw. „swing”, czyli zamach kijem, uderzenie piłeczki oraz poprawne wykończenie ruchu.

Gra w golfa - dla kogo?

Osoby, które myślą o grze w golfa, powinny zapisać się na lekcje dla początkujących, które bardzo często organizowane są na polach golfowych. Można spróbować trenować samodzielnie, ale na początku zalecane jest odbycie kilku lekcji z trenerem, aby nie przyzwyczaić się do złych nawyków.

Golfowa etykieta

Golf postrzegany jest często jako sport elitarny, uprawiany wyłącznie przez arystokrację lub bogatych snobów. W rzeczywistości na polu panuje luźna atmosfera, a same spotkania okazują się integrujące.

Ze sportem nierozerwalnie związana jest etykieta zachowań, będąca częścią jego tradycji. Konieczność jej przestrzegania obowiązuje wszystkich graczy. Informuje nas, w jaki sposób się zachowywać i jak ubierać. Dlatego warto znać przynajmniej jej podstawowe zasady.

na podstawie informacji prasowej pola golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club