Wiele osób marzy o tym, by wreszcie cieszyć się upragnioną idealną sylwetką, ale wciąż narzeka na brak czasu lub pieniędzy na chodzenie do fitness klubów. Samotne ćwiczenie w domu wydaje im się nudne, nie znajdują też motywacji do podjęcia działania. Dobrze to znasz? Jeśli tak, z pewnością ucieszy cię wiadomość, że na rynku pojawiło się coś, co raz na zawsze pozwoli ci rozprawić się z nadmiernymi kilogramami. I to z przyjemnością!

SUPERFORMA, najnowszy projekt znanej trenerki fitness i dziennikarki, Marioli Bojarskiej-Ferenc, ma szansę stać się wielkim hitem. Autorka stworzyła dwie gry – karcianą i planszową, dzięki którym nie tylko można świetnie się bawić i miło spędzać czas z bliskimi, lecz także, a może nawet przede wszystkim, chudnąć!

Skąd pomysł na gry SUPERFORMA?

Mariola Bojarska-Ferenc od lat zaraża Polaków pasją do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Przyznaje jednak, że dotąd wciąż czuła pewien niedosyt i szukała inspiracji do stworzenia czegoś, co w prosty sposób zmobilizuje całą rodzinę do uprawiania sportu. Tak powstał pomysł stworzenia gier. Autorka przekonuje:

Wydaje się, że jest to strzał w dziesiątkę. Zarówno gra karciana, jak i planszowa, to doskonałe narzędzia do budowania relacji rodzinnych i efektywnego spędzania czasu, a także do znacznej poprawy kondycji każdego z graczy.

Gra karciana pozwala na poznanie aż sześciu form ruchu: jogi fit, tabaty, pilatesu. stretchingu, ćwiczeń z obciążeniem i ćwiczeń zapobiegającym bólom kręgosłupa. Grając, wzmacniasz mięśnie i chudniesz. W puli znajdują się 24 karty, na których przedstawione są zadania do wykonania, np. wymachy nóg lub rozciąganie grzbietu. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kart z danej grupy ćwiczeniowej. Aby je uzyskać, należy poprawnie i dokładnie wykonać zadane ćwiczenie.

Gra planszowa ma na celu jak najszybsze dotarcie pionkiem do mety. Może jednak nie być to łatwe, zwłaszcza, że aby przesunąć pionek o kolejne pola, należy poprawnie wykonać jedno z 40 wylosowanych ćwiczeń. Ćwiczenia podzielone są na cztery stopnie trudności: łatwe, średnie, trudne i bardzo trudne. W trakcie gry można m.in. wzmocnić mięśnie brzucha, grzbietu, nóg oraz zwiększyć gibkość i elastyczność ciała. Godzina gry to jak ostry trening w fitness klubie, można schudnąć i odstresować się. Gra planszowa pozwala na zabawę w międzynarodowym gronie, ma bowiem dwie wersje językowe – polską i angielską.

Co da nam regularne granie w SUPERFORMĘ?

Zalety gry planszowej i karcianej są niezliczone. Dzięki nim:

poprawisz kondycję,

schudniesz,

wzmocnisz mięśnie,

poczujesz się bardziej rozciągnięta,

będziesz tryskać energią,

nie będą dokuczały ci bóle pleców,

zyskasz cenny czas z dziećmi, mężem, rodzeństwem i przyjaciółmi,

będziesz mieć lepszy nastrój,

staniesz się bardziej pewna siebie.

Mariola Bojarska-Ferenc o projekcie SUPERFORMA:

Cieszę się, że na rynku pojawiło się coś, co w prosty i zachęcający sposób inspiruje i motywuje do regularnej aktywności fizycznej i nie pozwala na bierne spędzanie wolnego czasu. Mam nadzieję, że gry SUPERFORMA zagoszczą we wszystkich domach i będą najlepszym prezentem np. na urodziny, dzień matki, dzień dziecka. Można grać w plenerze, na plaży i pomieszczeniach zamkniętych. Moim pragnieniem jest zaszczepienie w dzieciach i dorosłych chęci do ruszania się. Dzięki tym grom można jednocześnie schudnąć, zdobyć energię i zyskać dobry humor. Czy może być coś lepszego? Nie ma od dzisiaj wytłumaczenia "nie idę do siłowni na trening" - siłownię będziesz mieć w swoim domu!

