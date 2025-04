Gimnastyka słowiańska nazywana jest słowiańską jogą albo gimnastyką czarownic i nie ma nic wspólnego z tradycyjnym fitnessem. Jeśli do tej pory nie znalazłaś ćwiczeń, które by ci odpowiadały, kto wie, może gimnastyka słowiańska to propozycja dla ciebie.

ABC gimnastyki słowiańskiej:

Ten system ćwiczeń wywodzi ze słowiańskiej kultury. Jego elementy zostały zrekonstruowane na podstawie relacji kobiet i legend. I choć obecnie wykonywane ćwiczenia pewnie nie są identyczne z tymi, które robiły nasze prababki, to łączy je jedno – czerpanie sił z natury.

System składa się z 27 ćwiczeń, które przyporządkowane są do trzech światów, na jakie swój świat dzielili Słowianie:

Świat Górny (Prawi) odpowiadający emocjom,

(Prawi) odpowiadający emocjom, Świat Średni (Jawi) związany z uczuciami,

(Jawi) związany z uczuciami, Świat Dolny (Nawi) odpowiedzialny za działanie, związany z ciałem.

Pracując nad tymi obszarami, wykonuje się przyporządkowane mu ćwiczenia. Ich stopień trudności dopasowany jest do stopnia zaawansowania ćwiczących.

Niegdyś nasze prababki wychodziły na łąkę, do lasu albo na pole i tam tańczyły, zestrajając się z Matką Ziemią, czerpiąc z niej energię i spokój. Dzisiaj gimnastyka polega na wykonywaniu ćwiczeń, niekoniecznie na łonie natury. Tak prościej jest przyswoić technikę ćwiczeń i wiedzę. Z czasem można przejść do tańca.

Do ćwiczeń potrzebna jest pełna swoboda, dlatego niezbędny jest luźny strój. Zalecane jest także pozbycie się biustonosza, butów, a nawet skarpet.

Podczas ćwiczeń masuje się fragmenty ciała odpowiadające za regulację poziomu hormonów – nadnercza, piersi, miejsca pod pachami. Wykonując poszczególne ruchy należy skupić się na sobie, zrelaksować, nie robić nic na siłę.

Sprawdzone techniki relaksacyjne

Dla każdej kobiety wylicza się też indywidualny zestaw 7 ćwiczeń, które należy praktykować codziennie. Ich wykonanie nie trwa jednak dłużej niż piętnaście minut.

Wyliczenie indywidualnego zestawu ćwiczeń następuje na podstawie słowiańskiego horoskopu – daty narodzin i szerokości geograficznej miejsca, gdzie przyszło się na świat.

Nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby wpływ tego systemu ćwiczeń na organizm. Jednak praktykujące go kobiety i instruktorki zarzekają się, że do efektów należą:

prawidłowa postawa ciała ,

, wzmocnienie mięśni,

poprawa elastyczności ciała,

uwolnienie od napięć i stresu ,

, regulacja działania układu hormonalnego,

łagodzenie PMS i bolesnych miesiączek ,

, poprawa płodności,

wyższe libido ,

, lepszy wygląd skóry.

Co do zasady – dla wszystkich kobiet. Jednak zaleca się, aby ćwiczenia rozpoczynać po osiągnięciu dojrzałości płciowej, czyli po pierwszej miesiączce.

