Gimnastyka korekcyjna jest częścią fizjoterapii i rehabilitacji. Najczęściej kierowane są na nią dzieci, u których lekarz lub rodzić zauważy wadę postawy. Za pomocą ćwiczeń wiele takich wad można skorygować, zapobiegając dolegliwościom, które mogą wynikać z wad ustawienia stóp, kolan, kręgosłupa czy łopatek. To ważne, aby korzystać z gimnastyki korekcyjnej, która, gdy jest odpowiednio dobrana, ma wysoką skuteczność – czasami pozwala uniknąć operacji.

Gimnastyka korekcyjna to specjalistyczna forma ćwiczeń fizycznych zaprojektowana w celu korygowania wad postawy lub zapobiegania ich pogłębianiu się. Jest skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych, którzy borykają się z wadami postawy, mogącymi wynikać z nieprawidłowych nawyków ruchowych, braku aktywności fizycznej, a także z wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego.

Cele gimnastyki korekcyjnej

Główne cele gimnastyki korekcyjnej obejmują:

Korekcję wad postawy : poprawa ustawienia kręgosłupa i innych elementów ciała, co zmniejsza ryzyko powstawania trwałych deformacji. Ćwiczenia mogą obejmować wzmocnienie osłabionych mięśni i rozciąganie przykurczonych partii, co pozwala na korekcje wady.

: poprawa ustawienia kręgosłupa i innych elementów ciała, co zmniejsza ryzyko powstawania trwałych deformacji. Ćwiczenia mogą obejmować wzmocnienie osłabionych mięśni i rozciąganie przykurczonych partii, co pozwala na korekcje wady. Zapobieganie pogłębianiu się wad : czasami wady nie da się skorygować, ale można zapobiegać jej pogłębianiu się czy powstawaniu większych deformacji ciała.

: czasami wady nie da się skorygować, ale można zapobiegać jej pogłębianiu się czy powstawaniu większych deformacji ciała. Poprawę ogólnej sprawności fizycznej : dzięki regularnym ćwiczeniom korekcyjnym rozwija się siła, elastyczność i wytrzymałość mięśni, co znacząco może poprawiać ogólną sprawność fizyczną.

: dzięki regularnym ćwiczeniom korekcyjnym rozwija się siła, elastyczność i wytrzymałość mięśni, co znacząco może poprawiać ogólną sprawność fizyczną. Wyrabianie prawidłowych nawyków: wpajanie prawidłowych nawyków ruchowych i utrzymywanie prawidłowej postawy co pomaga w codziennym funkcjonowaniu i przeciwdziała nadmiernemu obciążeniu kręgosłupa i stawów.

Jak wygląda gimnastyka korekcyjna?

Gimnastyka korekcyjna to zestawy ćwiczeń o różnym stopniu trudności, które angażują określone partie mięśniowe. W ramach zajęć wykorzystuje się często sprzęty takie jak piłki gimnastyczne, gumy oporowe, kijki, piłeczki, maty.

Gimnastyka korekcyjna może mieć postać zajęć grupowych, w których uczestniczą dzieci lub dorośli z podobnymi problemami. Najskuteczniejsza jest jednak indywidualna gimnastyka korekcyjna, która wtedy jest „skrojona” precyzyjnie do potrzeb (wad i deficytów) oraz możliwości osoby ćwiczącej.

U dorosłych gimnastyka korekcyjna jest stosowana w celu korygowania wad postawy, które mogą prowadzić do chronicznego bólu i problemów zdrowotnych. Do najczęściej korygowanych wad u dorosłych należą:

skolioza: skrzywienie boczne kręgosłupa.

skrzywienie boczne kręgosłupa. powiększona kifoza : nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym.

: nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym. powiększona lordoza : nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

: nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. wady stóp: takie jak płaskostopie podłużne i poprzeczne, które wpływa na ustawienie reszty ciała.

W przypadku dorosłych gimnastykę korekcyjną prowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci. Warto zgłosić się do certyfikowanego centrum rehabilitacyjnego lub placówki, która posiada specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany personel. Fizjoterapeuci dostosowują program ćwiczeń do indywidualnych potrzeb, uwzględniając poziom sprawności, rodzaj wady oraz cel terapii.

Gimnastyka korekcyjna dla dorosłych jest szczególnie zalecana w sytuacjach:

pojawienia się bólu pleców, karku, bioder lub innych dolegliwości spowodowanych wadami postawy.

pleców, karku, bioder lub innych dolegliwości spowodowanych wadami postawy. pracy siedzącej lub stojącej przez długie godziny, co sprzyja powstawaniu wad postawy.

przez długie godziny, co sprzyja powstawaniu wad postawy. w przypadku wcześniejszych urazów lub kontuzji, które mogą prowadzić do zaburzeń równowagi mięśniowej.

Wady postawy u dzieci są często wynikiem nieprawidłowych nawyków ruchowych, szybkiego wzrostu lub braku ruchu. Do najczęstszych wad, które kwalifikują dzieci do gimnastyki korekcyjnej, należą:

płaskostopie : u dzieci często pojawia się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdy stopa jest jeszcze w trakcie formowania.

: u dzieci często pojawia się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdy stopa jest jeszcze w trakcie formowania. wady kończyn dolnych : takie jak koślawość kolan lub stóp, które mogą wpływać na postawę ciała.

: takie jak koślawość kolan lub stóp, które mogą wpływać na postawę ciała. problemy z kręgosłupem : skolioza, pogłębiona kifoza lub/i lordoza, choroba Scheuermanna.

: skolioza, pogłębiona kifoza lub/i lordoza, choroba Scheuermanna. wady postawy: np. plecy okrągłe, asymetria ustawienia barków, łopatek, miednicy.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci prowadzą przeszkoleni fizjoterapeuci i specjaliści zajmujący się wadami postawy. W szkołach lub ośrodkach rehabilitacyjnych mogą również działać specjalne sekcje gimnastyki korekcyjnej, które oferują bezpłatne lub dotowane programy ćwiczeń grupowych. Zajęcia przynajmniej częściowo mają postać gier i zabaw ruchowych.

Czas trwania gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zależy od indywidualnych potrzeb i stopnia zaawansowania wady. Wielu dzieciom zalecana jest regularna aktywność przez okres co najmniej kilku miesięcy do nawet kilku lat, często w cyklu cotygodniowych zajęć odbywających się 1-2 razy w tygodniu. Pojedyncze zajęcia trwają zwykle 45-60 minut. Ćwiczenia powinny być kontynuowane również w domu, aby uzyskać jak najlepsze i trwałe efekty.

Nie trzeba mieć skierowania od lekarza, żeby zapisać dziecko na gimnastykę korekcyjną w szkole czy w placówce rehabilitacyjnej. Są to zajęcia nierefundowane.

fot. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci/ iStock by Getty Images, miljko

Poniżej kilka przykładowych ćwiczeń, które wykorzystywane są w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde ćwiczenie jest dobre dla każdego pacjenta. Zestawy ćwiczeń powinien dobierać specjalista, w przeciwnym razie ćwiczenia mogą wręcz pogłębić wadę, jeśli będą źle dobrane. Ćwiczenia te z powodzeniem mogą wykonywać nie tylko dzieci lecz i osoby dorosłe.

Ćwiczenia korekcyjne: stopy

Oto proste ćwiczenia na płaskostopie i stopy koślawe lub płasko-koślawe:

zwijanie palcami stóp ręcznika,

podnoszenie palcami stóp z podłogi miękkich woreczków,

układanie palcami stóp cyfr z szarfy,

chodzenie na palach stóp,

chodzenie na zewnętrznych krawędziach stóp,

chodzenie bokiem z ugiętymi kolanami i podnoszeniem wewnętrznych krawędzi stóp,

utrzymywanie równowagi na niestabilnym podłożu,

rolowanie stóp.

fot. Gimnastyka korekcyjna stóp/ iStock by Getty Images, AndreaObzerova

Ćwiczenia korekcyjne na kręgosłup

W ramach ćwiczeń na kręgosłup wyróżnia się ćwiczenia na skoliozę, które powinny być dobierane indywidualnie. To ważne, bo są różne rodzaje skolioz, o różnym kształcie i nasileniu, jednołukowe i wielołukowe, dlatego nie ma jednego zestawu, który pomoże każdemu pacjentowi.

1. Ćwiczenie korekcyjne na pogłębioną kifozę:

Uklęknij na obu kolanach. Pochyl tułów do przodu i oprzyj na podłożu wyprostowane ręce. Uda powinny być ustawione pionowo. Obniżaj jak najbardziej klatkę piersiową. Możesz odczuwać intensywne prostowanie się piersiowego odcinka kręgosłupa oraz rozciąganie w okolicach barków. Pozostań w tej pozycji 30-60 sekund, spokojnie oddychając. Powtórz 3-4 razy.

Ćwiczenie pomaga rozciągnąć przykurczone struktury, które utrwalają wadę. Niezbędne są też ćwiczenia wzmacniające prostowniki grzbietu, zwłaszcza w odcinku piersiowym kręgosłupa.

fot. Gimnastyka korekcyjna kręgosłup piersiowy/ iStock by Getty Images, Ivan-balavan

2. Ćwiczenie korekcyjne na pogłębioną lordozę:

Ważnym elementem korekcji nadmiernej lordozy są ćwiczenia mięśni brzucha. Oto przykład takiego ćwiczenia.

Połóż się na plecach. Zegnij kolana i biodra do kąta prostego, stopy w powietrzu. Zbliż dłonie do uszu. Ustaw lędźwiowy odcinek kręgosłupa tak, aby przylegał do podłoża. Rób w tej pozycji brzuszki, unosząc górną część tułowia na wydechu. Nie naciskań dłońmi na głowę. Wykonuj dużą liczbę powtórzeń i serii.

fot. Gimnastyka korekcyjna kręgosłup lędźwiowy/ iStock by Getty Images, Slavica

