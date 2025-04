Na początek warto wspomnieć, że od ładnych kilku lat obserwujemy coraz częściej występowanie gwałtownych zjawisk (tornada, huragany itp.), związane ze zmianami klimatu, globalnym ociepleniem i innymi "plagami" tego świata! Wszystko to ma wpływ na pogodę, również na występowanie wiatru! Zestawienie to ma charakter orientacyjny i zawsze mogą się zdarzyć wyjątki od reguły np. powiązane z wcześniej wymienionymi anomaliami (i trafienie na "kiszkę" , czyli brak wiatru jest możliwe, choć dość mało prawdopodobne).

Oczywiście ta lista jest niepełna, ponieważ miejsc do pływania jest nieskończona ilość?! Nie oznacza to także, że jeśli np. Egiptu w styczniu nie ma na mojej liście to nie można tam jechać - jak najbardziej można. Sam wielokrotnie tam jeździłem np. na Sylwestra (ale tylko i wyłącznie na dobre prognozy wiatrowe – których oby jak najwięcej). Guru!

Styczeń

Western Oz, Cape Town-Południowa Afryka, La Ventana-Meksyk, Boracay-Filipiny, Namibia, St. Louis-Senegal, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Wietnam, Auckland-NZ, Nashiro-Japonia, Baja, Barbados, Kenia-Mombasa, BVIs, Carmelo-Urugwaj, Buenos Aires-Argentyna, Hong Kong, Puclaro-Chile, Jemen-Red Sea

Luty

Margarita, Western Oz, St. Louis-Senegal, Cape Verde, Melbourne - Australia, Hua Hin - Tajlandia, Południowa Afryka, La Ventana-Meksyk, Boracay-Filipiny, Cap Chevalier-Martinika, Zanzibar-Tanzania, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Wietnam, Belize, Florida-USA, Nashiro-Japonia, Baja, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Cabarete, Bonaire, St. Lucia-Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, BVIs, Puclaro-Chile, Jemen-Red Sea

Marzec

Cape Verde, St. Louis-Senegal, Cabarete, Margarita, Western Oz, Hua Hin - TAJLANDIA, South Africa, La Ventana-Meksyk, Esbjerg-Dania, Antigua, Goa, Cap Chevalier-Martinika, Zanzibar-Tanzania, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Wietnam, Belize, Floryda-USA, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Negombo-Sri Lanka, BVIs, Rosslare-Ireland, Watergate-UK, Cape Hatteras-USA, Puclaro-Chile, Yemen-Red Sea

Kwiecień

Cabe Verde, Margarita, Western Oz, Hua Hin - TAJLANDIA, Antigua, Cap Chevalier-Martinika, Belize, Banff-Canada, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Bonaire, St. Luci, Aruba - Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, Negombo-Sri Lanka, Ibiza-Hiszpania, Rosslare-Irlandia, Watergate-UK, Cape Hatteras-USA, Puclaro-Chile

Maj

Cape Verde, Margarita, Antigua, Cape Hatteras-USA, Leucate-Francja, Essaouira-Moroko, Irak, El Yaque-Wenezuela, Ras Sudr-Egipt, Rodos – Grecja, Porto Pollo-Sardynia, Fuerteventura, Cabarete, Bonaire, St. Luci, Aruba - Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, Ibiza-Hiszpania, Tarifa, Puclaro-Chile, Mancora-Peru

Czerwiec

Fuerteventura, Tenerife, Cape Verde, Cabarete, Raratonga, The Gorge-USA, Foddini-Włochy, Ponto de Oura-Mozambik, Seszele, Maui-USA, Fiji, Essaouira-Moroko, Guincho-Portugalia, El Yaque-Wenezuela, Rodos, Levkada – Grecja, Dakhla-Moroko, Pirlanta-Turcja, Paramali-Cypr, Porto Pollo-Sardynia, Bonaire, St. Luci, Aruba - Carib, Sri Lanka, Puclaro-Chile, Mancora-Peru

Lipiec

Cabarete, Fuerteventura, Tenerife, Mauritius, Naxos-Grecja, Raratonga, Leucate-Francja, The Gorge-USA, Pirlanta-Turcja, Bol-Chorwacja, Foddini-Włochy, Seszele, Wyspy Salomona, Maui-USA, Fiji, Tahiti, Essaouira, Dakhla-Moroko, Guincho-Portugalia, El Yaque-Wenezuela, Rodos, Levkada, Paros - Grecja, Korsyka, Porto Pollo-Sardynia, Lanzarote, El Gouna, Safaga -Egipt, Eilat-Israel, Paramali-Cypr, Sri Lanka, Maui-USA, Aruba-Carib, Puclaro-Chile, Mancora-Peru

Sierpień

Cabarete, El Gouna, Safaga -Egipt, Fuerteventura, Tenerife, Brazylia, Mauritius, Cape Verde, Naxos-Grecja, Raratonga, The Gorge-USA, Pirlanta-Turcja, Zanzibar-Tanzania, Guincho-Portugalia, Seszele, Wyspy Salomon, Rangiroa-Polinezja Francuska, Maui-USA, Fiji, Tahiti, Essaouira-Moroko, Rodos, Paros - Grecja, Paramali-Cypr, Lanzarote, Eilat-Izrael, Sinai, Sri Lanka, Maui-USA, Aruba-Carib, Puclaro-Chile, Mancora-Peru

Wrzesień

Egipt, Tucus-Brazylia, Mauritius, Pirlanta-Turcja, Zanzibar-Tanzania, Seszele, Wyspy Salomona, Rangiroa-Polinezja Francuska, Sumbawa-INDONEZJA, Maui-USA, Madagaskar, UK, Rosslare-Irelandia, Izrael, Noordwijk ann Zee-Holandia, Puclaro-Chile, Mancora-Peru, Cumbuco Brazylia

Październik

Brazylia, Western Oz, Sumbawa-INDONEZJA, Madagaskar, New Caledonia, Chile, Watergate-UK, Esbjerg-Dania, Rosslare-Irlandia, Buenos Aires-Argentyna, Carmelo-Urugwaj, Noordwijk ann Zee-Holandia, Cape Hatteras-USA, Tarifa, Puclaro-Chile, Mancora-Peru, Cumbuco Brazylia

Listopad

AUSTRALIA Melbourne, Western Oz, Namibia, Sumbawa-INDONEZJA, Auckland-NZ, Madagaskar, New Caledonia, Buenos Aires-Argentyna, Carmelo-Urugwaj, Hong Kong, Leucate-Francja, Tarifa, Puclaro-Chile, Cumbuco Brazylia

Grudzień

AUSTRALIA Melbourne,Tucus-BRAZYLIA, Western Oz, Cape Town-POŁUDNIOWA AFRYKA, La Ventana-MEKSYK, Namibia, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Wietnam, Auckland-NZ, Nashiro-JAPONIA, Baja, New Caledonia, Boracay-FILIPINY, Buenos Aires-Argentyna, Carmelo-Urugwaj, Monastir-Tunezja, Hong Kong, Leucate-Francja, Cape Hatteras-USA, Tarifa, Puclaro-Chile, Yemen-Red Sea