Zastanawiasz się, gdzie można pojechać tanio na narty? Podpowiemy nie za drogie miejsca, ale cena wyjazdu narciarskiego nie zależy jedynie od kurortu. Dużo ważniejszy jest termin wyjazdu i wybór miejsca do nocowania. Można bowiem jeździć na nartach w najlepszych kurortach narciarskich, płacąc za wyjazd naprawdę niewielkie pieniądze, jeśli wybierze się tzw. termin Free Ski oraz noclegi w apartamentach położonych nieco dalej od stoków.

Zastanawiasz się, gdzie jechać na narty w Polsce albo za granicą i nie zbankrutować? Podpowiemy, jak wyjechać tanio na narty.

Najtańsze jednodniowe karnety znajdziemy przede wszystkim w małych ośrodkach narciarskich, oferujących niewiele tras narciarskich. Poniżej przykłądy takich miejsc wraz z krótkimi opisami.

Tanio na narty w Rzeczce i Potoczku

1-3 km tras jest w Tyliczu, Limanowej, Wiśle, Karpaczu, Zieleńcu, Stożku czy Małym Cichym. Najtańsze jednodniowe karnety oferują dwa sudeckie ośrodki – Rzeczka i Kamienica. W Rzeczce, niewielkim ośrodku położonym na zboczu masywu Wielkiej Sowy, za całodzienną jazdę od 9-16.00 zapłacimy 85 zł w przedsprzedaży online). Dzieci poniżej 4 lat zjeżdżają za darmo. Ceny nie są wygórowane w stosunku do oferowanych warunków – znajduje się tu 8 przyzwoicie utrzymanych, ratrakownych i oświetlonych tras o zróżnicowanym stopniu trudności i łącznej długości ok. 4 km, w tym łatwe trasy narciarskie. Wszystkie obsługiwane są przez wyciągi orczykowe. Jeśli znudzi ci się jazda na trasach Rzeczki, można przenieść się do pobliskiego Potoczka i Jurgowa. W Potoczku można skorzystać z najdłuższej trasy w całych Górach Sowich (800 i 900 m), a w Jurgowie z dwóch stoków o długości 300 m i 600 m, ratrakowanych i oświetlonych. W Jurgowie za jeden dzień jazdy płaci się 130-160 zł za karnet normalny jednodniowy i 120-150 zł za ulgowy.

Ceny skipassów 6-dniowych: Rzeczka – 320 zł normalny i 290 ulgowy, 4-godzinny: 75 i 70 zł. W Jurgowie za 6-dniowy skipass trzeba w sezonie wysokim zapłacić 790 zł, a w niskim – 730 zł za karnet normalny i 730 i 670 zł za ulgowy.

Z rodziną do Siennej i Zieleńca

W poszukiwaniu niedrogich stoków przystosowanych do zjazdów rodzinnych warto wybrać się na południowy kraniec Dolnego Śląska, w masyw Śnieżnika. Znajdują się tu dwa ciekawe ośrodki - Kamienica i Sienna, oferujące łatwe trasy przeznaczone do zjazdów rekreacyjnych dla rodzin z dziećmi. Wyjazd na narty na Czarną Górę w Siennej opłaca się o tyle, że za stosunkowo niewielką cenę mamy do dyspozycji ponad 10 km świetnie utrzymanych i zróżnicowanych tras oraz wydajny system wyciągów.

Spędzając ferie w Siennej, warto wybrać się do pobliskiego Zieleńca. Największy ośrodek narciarski Kotliny Kłodzkiej oferuje podobne ceny co Sienna, ale dodatkowym plusem jest większa liczba wyciągów objęta jednym karnetem (najwięcej w Polsce!) i lepiej rozbudowana baza noclegowo-gastronomiczna.

Zieleniec ceny karnetów: 690 zł normalny i 480 zł ulgowy w sezonie wysokim oraz 400 i 335 zł w sezonie niskim za 6-dniowe skipassy.

fot. Gdzie tanio na narty: Zieleniec/ Adobe Stock, Maciej

Stosunkowo tanie karnety dostaniesz także w ośrodkach: Karpacz "Biały Jar", Karpacz-Śnieżka, Śnieżyca-Kasina Wielka, Wisła Stożek, Limanowa-Ski, SN Tylicz, Rytro "Ryterski Raj" oraz Szczyrku. Ceny jednodniowego karnetu normalnego wynoszą tutaj 120-140 zł w sezonie wysokim i 90-100 zł w sezonie niskim.

Długie i tanie trasy w Szczyrku i Korbielowie

Jeżeli szukasz niedrogiego ośrodka z długimi trasami powinnaś wybrać się do Szczyrku i Korbielowa. W ośrodku Czyrna-Solisko w Szczyrku znajdziesz najdłuższe trasy zjazdowe w kraju o różnych poziomach trudności. Karnet jednodniowy dla osoby dorosłej kosztuje tu od 109-199 zł, najtaniej jest kupować online.

Ceny 6-dniowych skipassów: Szczyrk – skipass kupowany online to koszt 606 zł (kupowany w kasie na miejscu – 1075! zł) za normalny i dla juniora 485 zł online i 860 zł w kasie w sezonie wysokim. W sezonie niskim: normalny – 548 zł online i 931 w kasie, a juniorski – 438 zł online i 745 w kasie.

Z kolei w ośrodku Korbielów-Pilsko za jednodniowy karnet zapłacisz 150 zł za ulgowy i 160 zł za normalny, a za 6-dniowy: 650 zł za normalny i 630 zł za ulgowy. Koszt wydaje się o tyle niski, że Korbielów oferuje doskonałe warunki zjazdowe. Ośrodek liczy 14 tras zjazdowych: 7 przeznaczonych dla początkujących, 6 dla zaawansowanych i 1 czarną dla narciarzy o wysokich umiejętnościach, z których aż siedem ma długość powyżej 1000 km. Na szczycie Pilska ma swój początek jedna z najdłuższych tras zjazdowych w Polsce, trasa Pilsko - Hala Miziowa - Hala Szczawiny - Korbielów Kamienna, licząca prawie 4,5 km.

fot. Gdzie tanio na narty: Pilsko/ Adobe Stock, Radosław Dybała

Białka i narty w Tatrach

Jeśli wyjeżdżasz na tygodniowe ferie do Białki Tatrzańskiej lub Wisły, warto wykupić jeden wspólny skipass dla kilku miejscowości i na tydzień zapomnieć o opłatach i kolejkach do kas. Za pomocą jednej karty można korzystać ze wszystkich wyciągów i kolei linowych funkcjonujących w obrębie skipassu ośrodków i w wygodny sposób przemieszczać się między stokami. Jednym skipassem (tzw. Tatra Ski) połączono ośrodki narciarskie Białki Tatrzańskiej (Kotelnicy, Bani, Kaniówce), Jurgowa (Hawrań) i Kluszkowców (Czorsztyn-Ski). Właściciele wyciągów zainwestowali w najnowocześniejszy system kontroli dostępu firmy SKIDATA. Około 70 bramek dostępowych posiada czytnik, który odczytuje kartę nawet z odległości 60 cm. Podobne udogodnienie dla narciarzy wprowadziła Wisła. Jeden skipass uprawnia narciarzy do korzystania z sześciu ośrodków narciarskich: Cieńkowa, Stożka, Beskidu, Nowej Osady, Klepek i Rowieniek.

Tatra-Ski skipass kosztuje: jednodniowy – 150 zł ulgowy i 160 zł normalny w sezonie wysokim (w niskim niewiele taniej), 6-dniowy – 730 ulgowy i 790 zł normalny w sezonie wysokim.

Jednym z najtańszych kierunków na narty za granicą są Czechy i Słowacja, a zwłaszcza niewielkie ośrodki narciarskie:

Benecko w Czechach – 4,5 km tras narciarskich, 1 km trasa trudna, 1,7 km trasa średnia i 1,8 km trasa łatwa. Ceny karnetów: 620-810 koron za jeden dzień, czyli ok. 110-145 zł. Za 6-dniowy skipass trzeba zapłacić 3090-4130 koron, czyli ok. 556-743 zł.

– 4,5 km tras narciarskich, 1 km trasa trudna, 1,7 km trasa średnia i 1,8 km trasa łatwa. Ceny karnetów: 620-810 koron za jeden dzień, czyli ok. 110-145 zł. Za 6-dniowy skipass trzeba zapłacić 3090-4130 koron, czyli ok. 556-743 zł. Špičák (Zelezna Ruda) w Czechach – w sumie 8 km tras o stopniu trudności od trudnej do łatwej, jest też funpark. Ceny karnetów: od 640 do 890 koron za całodzienny (ok. 115-160 zł) i za 6-dniowy – 2850-4015 koron (ok. 513-722 zł).

– w sumie 8 km tras o stopniu trudności od trudnej do łatwej, jest też funpark. Ceny karnetów: od 640 do 890 koron za całodzienny (ok. 115-160 zł) i za 6-dniowy – 2850-4015 koron (ok. 513-722 zł). Jasná (Słowacja) – 44 km tras o różnym stopniu trudności. Karnet na 1 dzień to koszt od 45 euro (kupowany online) i 6-dniowy od 249 euro (kupowany online).

fot. Gdzie tanio na narty: Jasná / Adobe Stock, Jaroslav Moravcik

Gdzie tanio na narty w Alpach?

We Włoszech warto polecić ośrodek Sauze d'Oulx w Piemoncie, który oferuje aż 54 trasy o długości w sumie 100 km. Jest tam 13 wyciągów, w tym 9 kanap i 1 orczyk. Teren narciarski położony jest na wysokości 1357-2840 m.n.p.m. 6-dniowy skipass kosztuje 261 euro dla osoby dorosłej i 96 euro dla dziecka w sezonie wysokim. Jedyny minus to odległość – z Warszawy to 1739 km.

We Francji jednym z najtańszych ośrodków jest Val Cenis. Oferuje 125 km tras o różnym stopniu trudności oraz 2 gondole, 13 kanap i 14 orczyków. Resort położony jest na wysokości 1300-2800 m.n.p.m. Online można kupić karnet na 6 dni od 160 euro dla osoby dorosłej i od 134 euro dla dziecka. Z Warszawy trzeba tam przejechać 1778 km.

fot. Gdzie tanio na narty: Val Cenis / Adobe Stock, Manu Reyboz

W Austrii tańsze ośrodki narciarskie znajdują się w Styrii i Górnej Austrii. Do nich jest też relatywnie blisko, podobnie jak do ośrodków w Kraju Salzburskim. Od granicy Polski jedzie się tam ok. 600 km, więc dojazd zajmuje o wiele mniej czasu i jest mniej kosztowny niż wyjazd do tanich ośrodków we Włoszech czy Francji. Jednak tanie kurorty austriackie są mniejsze od nich.

Do niedrogich kurortów austriackich zaliczają się np.:

Pyhrn-Preil – tu położone są 3 ośrodki: Hinterstoder – Höss (40 km tras o różnym stopniu trudności, które obsługiwane są przez 14 wyciągów), Wurzeralm – Spital am Pyhrn (22,5 km tras, 8 wyciągów) oraz Hotz – Oberweng Spital am Pyhrn (1 km trasy i 2 wyciągi). 6-dniowy skipass na wszystkie 3 ośrodki kosztuje 145 euro dla dziecka i 284 euro dla osoby dorosłej w wysokim sezonie. Region sięga wysokości 2000 m.n.p.m.

– tu położone są 3 ośrodki: Hinterstoder – Höss (40 km tras o różnym stopniu trudności, które obsługiwane są przez 14 wyciągów), Wurzeralm – Spital am Pyhrn (22,5 km tras, 8 wyciągów) oraz Hotz – Oberweng Spital am Pyhrn (1 km trasy i 2 wyciągi). 6-dniowy skipass na wszystkie 3 ośrodki kosztuje 145 euro dla dziecka i 284 euro dla osoby dorosłej w wysokim sezonie. Region sięga wysokości 2000 m.n.p.m. Dachstein-West – 45 km tras, 3 gondole, 8 kanap i 14 orczyków. Położony jest na wysokości 780-1620 m.n.p.m. Karnet obowiązuje aż na 8 ośrodków: Gosau, Russbach & Annaberg, Freesports Arena Dachstein Krippenstein, Obertraun, Lungötz, Karkogel/Abtenau + Sonnleitenlifte, t. Martin/TG, Feuerkogel/Ebensee, Zinkenliften/Bad Dürrnberg, Bergbahnen Werfenweng. W tej wersji nie jest tani, bo kosztuje na 6 dni dla osoby dorosłej 363 euro. Można jednak zaoszczędzić i kupić karnet tylko na jeden z tych 8 ośrodków karnet jest znacznie tańszy i kosztuje 278 dla osoby dorosłej w sezonie wysokim i 145 euro dla dziecka.

fot. Gdzie tanio na narty: Krippenstein/ Adobe Stock, pyty

Niedrogie kurorty w Niemczech:

Brauneck – Lenggries to kurort w Bawarii. Oferuje 34 trasy i 31,6 km zjazdów. Obsługuje je gondola, 3 krzesła i 13 orczyków. Wysokość nad poziom morza: 720-1712 km. Koszt 6-dniowego skipassu to 126 euro dla dziecka i 270 euro dla osoby dorosłej. Do Brauneck z Warszawy jest 970 km.

to kurort w Bawarii. Oferuje 34 trasy i 31,6 km zjazdów. Obsługuje je gondola, 3 krzesła i 13 orczyków. Wysokość nad poziom morza: 720-1712 km. Koszt 6-dniowego skipassu to 126 euro dla dziecka i 270 euro dla osoby dorosłej. Do Brauneck z Warszawy jest 970 km. Feldberg Liftverbund to kurort w Schwarzwaldzie. Do dyspozycji narciarzy są 54 trasy i 55 km zjazdów, obsługiwanych przez 63 wyciągi, w tym 2 gondole, 6 kanap i 55 orczyków. Teren położony jest na wysokości 950-1400 m.n.p.m. Za 6-dniowy skipass dla osoby dorosłej trzeba zapłacić 242 euro a za karnet ulgowy 157 euro. Do Feldberg z Warszawy jest 1180 km.

W tej sekcji podpowiemy, jak wyjechać najtaniej jak się da za granicę. Nie oszukujmy się – we Włoszech czy Francji, a nawet w Austrii czy Niemczech warunki narciarskie są dużo lepsze niż w Polsce. Jeśli przeliczyć całkowity koszt wyjazdu na liczbę wyjeżdżonych na nartach kilometrów, to zaawansowanym narciarzom najbardziej opłaca się wyjazd za granicę.

We Włoszech czy Francji jest też większa szansa na pogodę, a w okresie Free Ski, jeśli wybierzesz jazdę w kurorcie położonym na dużej wysokości (od 2000 m.n.p.m. w górę), to nawet w okresie Free Ski, np. w kwietniu, będziesz mieć świetne warunki narciarskie. Dlatego skupimy się na organizacji taniego wyjazdu za granicę, choć wiele z naszych rad przyda się też podczas planowania taniego wyjazdu na narty w Polsce.

Koszty taniego wyjazdu na narty

Najtańsze wyjazdy na narty to te organizowane samodzielnie dla całej rodziny lub grupy przyjaciół z dojazdem własnym, najczęściej samochodem. Na koszt takiego urlopu składają się:

koszty paliwa (rozłożone na liczbę osób w samochodzie);

koszty podróżowania autostradami (winietki, opłaty na bramkach, opłaty za przejazd tunelami – też rozkładają się na liczbę osób w samochodzie);

ewentualne koszty noclegu w drodze; najlepiej jechać bez noclegu, jeśli w samochodzie jest więcej kierowców;

koszty noclegów na miejscu;

koszty wyżywienia na miejscu i w podróży;

koszty karnetu narciarskiego.

Warto wspomnieć o ubezpieczeniu na narty! Jadąc za granicę trzeba je wykupić, żeby w razie kontuzji nie płacić za leczenie z własnej kieszeni. To koszt od 65 do 200 zł za wyjazd na 8 dni w zależności od pakietu.

Tanie noclegi na narty

Najtaniej jest wyszukać ofertę noclegu w apartamentach w terminach Free Ski – to terminy na początku i na końcu sezonu, kiedy w cenę noclegów wliczony jest karnet. Takie oferty są dostępne w wielu europejskich kurortach narciarskich. To naprawdę olbrzymia oszczędność, bo np. karnet w Livigno dla osoby dorosłej na 6 dni to w sezonie wysokim 2023/2024 koszt 308 Euro, a dla juniora – 154,20 Ero. W sezonie Free Ski tego kosztu ponosić nie trzeba. Przy czteroosobowej grupie czy rodzinie to oszczędność nawet ponad 4000 złotych.

Dużo tańsze od hoteli są apartamenty. I, prawdę mówiąc, często dużo wygodniejsze, bo jest w nich do dyspozycji pokój dzienny i sypialnie, kuchnia i łazienka, a nie jak w hotelu – tylko pokój z łazienką. Apartament dla 4 osób w okresie Free Ski np. w Livigno można znaleźć już poniżej 800 Euro za tydzień. W tej cenie skipass! W okresie Free Ski jest mniej ludzi na stoku, zwykle też dopisuje słońce i nie doskwiera silny mróz. Same zalety!

fot. Gdzie tanio na nartyw: Livigno/ Adobe Stock, Nikokvfrmoto

Dobrym pomysłem jest korzystanie z portali internetowych oferujących atrakcyjne cenowo noclegi. Tańsze są apartamenty położone w pewnej odległości od stoków. Z tych najtańszych trzeba dojechać na narty samochodem. Więc warto skalkulować, czy nie lepiej zapłacić za noclegi ciut więcej, żeby już na miejscu nie płacić za dojazdy z i na stok.

Polecamy szukać noclegów na:

nev-dama.pl (sprawdzone przeze mnie osobiście, wszystko idealnie!): tu wyszukasz oferty w Austrii, Niemczech, Bułgarii, Polsce, Włoszech, Czechach, Słowacji, Francji, Szwajcarii, Słowenii;

(sprawdzone przeze mnie osobiście, wszystko idealnie!): tu wyszukasz oferty w Austrii, Niemczech, Bułgarii, Polsce, Włoszech, Czechach, Słowacji, Francji, Szwajcarii, Słowenii; narty-wlochy.pl – oferty we Włoszech;

– oferty we Włoszech; snowxtrex.pl – oferty w Austrii, Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Polsce.

Tanie wyżywienie na narty

Najtańszą opcją wyżywienia jest samodzielne szykowanie sobie posiłków. W hotelach można wykupić wyżywienie, co jest wygodne, ale nie oszczędza pieniędzy. W najtańszej wersji wyżywienia warto ze sobą część produktów zabrać z domu (np. weki na obiad), a niezbędne dokupić na miejscu.

Warto też szykować sobie przekąski na stok, bo posiłek i napoje w barach na stoku mogą stanowić istotny dodatkowy wydatek. Warto dla frajdy 1-3 razy skusić się na zakup gorącej czekolady czy frytek na stoku, ale zaspokajanie tam głodu każdego dnia będzie kosztowne.

Koszty dojazdu na narty

Ze względu na koszty paliwa, planując wyjazd, warto szukać miejsc noclegowych w pobliżu kurortów położonych nie bardzo daleko od miejsca zamieszkania. Taniej będzie pojechać do Austrii czy Niemiec albo w Alpy włoskie niż np. do Francji.

Decydując się na tani apartament położony dalej od wyciągów narciarskich, trzeba jeszcze wliczyć koszty dojazdu z miejsca noclegu na stok i z powrotem. Czasami opłaca się mieszkać dalej (większy spokój), a czasami lepiej ciut dopłacić do apartamentu, aby mieć stoki bliżej, czy łatwy dostęp do skibusa. Wiele zależy też od preferencji i grupy, w jakiej się jedzie na narty.

Treść artykułu pierwotnie opublikowałą 17.01.2012 r. Julita Wanicka.

