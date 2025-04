Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem siłowni, bez względu na cel, jaki ci przyświeca, wiesz, że trudno trenować efektywnie bez odpowiedniego wspomagania suplementami. Jednym z nich jest GABA – czyli kwas gamma-aminomasłowy. Przede wszystkim sprzyja regeneracji mięśni, a także przyspiesza procesy anaboliczne. Dodatkowo wpływa również na układ nerwowy. Jak jeszcze działa GABA? Jakie są wskazania do zażywania tego suplementu? Jakie są możliwe działania niepożądane?

Reklama

Czym jest GABA i jakie ma działanie?

GABA należy do grupy aminokwasów i nie zawiera białek. Wykazuje działanie nie tylko regenerujące mięśnie, ale także wyciszające – jest istotnym neuroprzekaźnikiem, który kontroluje pracę układu nerwowego. Dzięki temu redukuje nadpobudliwość, wpływa korzystnie na procesy myślowe, a także pomaga w zrelaksowaniu się. Ze względu na to działanie, GABA często stosuje się także leczniczo, w przypadku chorób na tle nerwowym.

GABA jako suplement diety dla sportowców

Skoro GABA to środek stosowany dla wyciszenia układu nerwowego, jaki jest zatem sens przyjmowania go przez sportowców? Różnica w działaniu tkwi w ilości przyjmowanego suplementu. GABA w dawkach 2-3 g wykazuje działanie sprzyjające przyrostowi tkanki mięśniowej a także ułatwia regenerację organizmu po wyczerpującym treningu. Warto więc stosować go przede wszystkim w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego. Wyciszający wpływ na organizm dodatkowo wzmocni nocną regenerację ciała. W połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami, w krótkim czasie może przynieść satysfakcjonujące efekty!

Na co jeszcze GABA ma wpływ?

Działanie GABA nie ogranicza się jednak wyłącznie do wyciszenia i wspomagania regeneracji. Udowodniono, że substancja ta znacząco poprawia jakość snu oraz wspomaga budowanie mięśni. W dodatku wykazuje pozytywne działanie na układ pokarmowy, wspomagając pracę jelit. Jest to więc jeden z tych suplementów diety dla sportowców, który można stosować bez obaw o skutki uboczne. Wspomaga organizm na kilku, bardzo istotnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego płaszczyznach: regeneruje ciało i umysł. Zwiększa więc w naturalny sposób wydajność organizmu, jednocześnie redukując stres i wspomagając koncentrację. Same zalety!

To też ci się przyda!

Reklama

Suplementy kontra owoce i warzywa - co jest bardziej wartościowe?

Suplementy – vademecum pacjenta. Co warto zażywać?

4 pytania o preparaty odchudzające - co warto, czego nie?