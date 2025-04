Pewnie wiele z was uważa, że to zwykła fanaberia i przesada, ale zrozumieją to wszystkie aktywne fizycznie posiadaczki długich włosów. Fryzura, której nie trzeba co chwilę poprawiać, bardzo ułatwia wykonywanie ćwiczeń.

W naszym dzisiejszym tekście znajdziecie kilka wygodnych upięć, które sprawią, że będziecie mogły zająć się bieganiem, podnoszeniem ciężarów czy jazdą na rowerze.

1. Bokserskie warkocze

2. Koński ogon inaczej

3. Ślimaki

4. Fantazyjne kucyki

5. Kłos

