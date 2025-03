Na pewno mylisz fizjoterapię z rehabilitacją. Sprawdź, czym się różnią

Fizjoterapia i rehabilitacja w języku potocznym często używane są wymiennie. Tymczasem są to dwa nieco inne pojęcia. Szerszym z nich jest rehabilitacja, która obejmuje fizjoterapię. Rehabilitacja to powrót do sprawności i funkcjonowania sprzed zdarzenia, które je ograniczyły oraz profilaktyka. Natomiast fizjoterapia to praca głównie za pomocą różnych bodźców z ciałem pacjenta, w celu przywrócenia mu sprawności.