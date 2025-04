Nasze ciało przez cały czas systematycznie traci wodę, która wydostaje się całą jego powierzchnią, poprzez parowanie. W warunkach spoczynku tracimy w ten sposób około pół litra wody na dobę. Podczas wysiłku fizycznego natomiast utrata wody przez skórę znacznie się zwiększa, ze względu na intensywne pocenie się. W ten sposób możemy tracić nawet 1,5 litra wody w ciągu godziny.

Taka utrata wody jest bardzo niekorzystna, a nawet niebezpieczna dla organizmu. Odwodnienie powoduje bowiem osłabienie pracy mięśni szkieletowych, przez co tracą one siłę, szybkość i wytrzymałość. Zaczyna nam brakować siły do wykonywania ćwiczeń i stają się one mniej efektywne.

Dodatkowo, wraz z wodą z naszego organizmu wypłukują się składniki mineralne, takie jak wapń i magnez, mające wpływ m.in. na pracę mięśni i serca oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Dlatego podczas treningu trzeba pamiętać o systematycznym nawadnianiu organizmu i uzupełnianiu ilości wody.

Najlepiej wziąć ze sobą na siłownię, czy na fitness półtoralitrową butelkę wody mineralnej i mieć ją zawsze pod ręką, tak, aby w każdej chwili można było do niej sięgnąć. Optymalnym rozwiązaniem jest picie niegazowanej wody średniozmineralizowanej - czyli takiej, która w 1 litrze posiada między 500 a 1500 mg składników mineralnych, takich jak wapń i magnez. Taką wodą jest na przykład Naturalna Woda Mineralna Jurajska.

fot. materiały prasowe

Pochodzi ona z najgłębszych warstw skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej sprzed milionów lat, odizolowanych od powierzchni wody grubą, nieprzepuszczalną warstwą iłów, dolomitów i wapieni. To gwarantuje, że nie dostają się do niej żadne wody z opadów atmosferycznych, przez co pozostaje krystalicznie czysta. W dodatku posiada w składzie cenne dla organizmu minerały, gdyż przebywając przez tysiące lat wśród skał bogatych w wapń i magnez – w sposób naturalny została zmineralizowana.

Pijąc taką wodę nie tylko nawodnimy organizm, ale też dostarczymy mu odpowiednią ilość niezbędnych składników mineralnych. Przy czym, w przypadku Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska, możemy wypić jej dowolną ilość, bez żadnych ograniczeń, ponieważ ze względu na średni stopień zmineralizowania nie ma obawy przedawkowania składników mineralnych. Pakujmy więc swoją sportową torbę i ruszajmy na siłownię po lepszą figurę! Nie zapomnijmy tylko włożyć do niej butelki Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska!

Naturalna Woda Mineralna Jurajska Niegazowana, Gazowana lub Lekko gazowana 1,5l Cena: 1,69 zł