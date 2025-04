Fidgeting bywa niemile widziany, chociaż badania naukowe sugerują, że warto zmienić do niego nastawienie. Ludzie, którzy często zmieniają pozycję, wiercą się lub machają nerwowo stopą, nie robią tego bez powodu.

Reklama

Co to jest fidgeting?

Fidgeting to pochodzące z języka angielskiego określenie drobnych, niespokojnych ruchów, takich jak wiercenie się, zabawa przedmiotami, jak okulary czy długopis, które pojawiają się w trakcie nudnych lub wymagających koncentracji zadań. Nawyk jest często utożsamiany z nerwowością, frustracją i nadpobudliwością, chociaż specjaliści przekonują, że warto spojrzeć na niego z innej perspektywy. Jeżeli ciało domaga się ruchu, to warto go słuchać. Badania dowodzą, że fidgeting jest przydatny i jest ważnym sygnałem wysyłanym przez ciało.

Fidgeting pomaga osobom z ADHD

W badaniu na łamach Frontiers in Psychiatry, które analizowało wpływ fidgetingu na koncentrację u dorosłych osób z ADHD, badacze dowiedli, że osoby częściej ruszające się wykonują poprawniej zadania wymagające uwagi i pamięci. Te podświadome ruchy wiążą się z lepszą wydajnością. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaobserwowali nasilenie fidgetingu w miarę trwania zadania, co świadczy o tym, że jest to czynność ważna dla utrzymania koncentracji przez dłuższy czas.

Wnioski z tego i innych podobnych badań są takie, że nie należy zniechęcać osób z ADHD do wykonywania tych drobnych niespokojnych ruchów. Pomagają osobom z zaburzeniem uwagi regulować napięcie i wykonywać zadania w pracy lub szkole.

Co daje nam fidgeting?

Fidgeting może być pomocny dla każdego, nie tylko dla osób neuroatypowych. Jest korzystny dla funkcjonowania, ponieważ:

poprawia koncentrację,

poprawia pamięć,

łagodzi stres,

wspomaga krążenie – co jest przydatne zwłaszcza w przypadku długotrwałego siedzenia przy biurku.

Jeżeli czujemy, że ciało potrzebuje ruchu, warto się powiercić na krześle, rozciągnąć ciało i zmienić pozycję. Specjaliści przekonują, że fidgeting zwiększa przepływ krwi do nóg, pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i zmniejsza ryzyko chorób wynikających z długotrwałego siedzenia. Jest to też skuteczna metoda redukująca napięcie i niepokój. Tkwiąc w bezruchu, szybciej dorobimy się problemów z kręgosłupem, bólu szyi czy głowy. Nie musimy szukać wymyślnych pozycji i ćwiczeń, aby szybko odprężyć ciało. Wystarczy wsłuchać się w to, co nam ono podpowiada.

Fidget toys zamiast fidgetingu

Wiercenie się bywa czasami niemile widziane, np. na spotkaniach służbowych, dlatego coraz popularniejsze są tzw. fidget toys. Specjalne przedmioty, takie jak piłeczki, kostki, spinnery, gniotki, w sposób dyskretny pozwalają zaspokoić potrzebę ruchu, nie powodując irytacji u innych. Manipulowanie tego rodzaju zabawkami również skutecznie wspiera koncentrację i redukuje stres.

Źródło: Son HM, Calub CA, Fan B, Dixon JF, Rezaei S, Borden J, Schweitzer JB, Liu X. A quantitative analysis of fidgeting in ADHD and its relation to performance and sustained attention on a cognitive task. Front Psychiatry. 2024 Jul 1;15:1394096. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1394096. PMID: 39011341; PMCID: PMC11246969.

Reklama

Czytaj także:

ADHD u dorosłych – objawy i leczenie. Jakie trudności mogą być zaletami?

9 skutecznych sposobów na stres, polecanych przez naukowców. Wielu nie doceniamy

Co jest dobre na uspokojenie? Te sposoby mają udowodnioną skuteczność