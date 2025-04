Jaką osobą jest Ewa Chodakowska?

Nie lubi mówić o sobie, woli słuchać innych. Jest niezwykle ciepła, energiczna, uśmiechnięta i... potrafi zmotywować setki tysięcy kobiet do pracy nad własnym ciałem i umysłem. Ewa Chodakowska nie jest jedynie trenerka personalną, ale także personalnym doradcą ds. szczęścia. Bo - jak sama mówi - treningi nie są po to by schudnąć i zmienić rozmiar ubrania, ale po to by pokochać samą siebie od wewnątrz. Zaakceptować to, jak się wygląda. I pokochać siebie za to, kim się po prostu jest.

O książce Ewy Chodakowskiej

W najnowszej książce Ewy Chodakowskiej oraz jej narzeczonego znajdziesz przepis na odmianę dotychczasowego życia. Poza planem treningowym na 30 dni, otrzymasz jadłospis na cały miesiąc wraz ze wskazówkami, jak przygotować poszczególne potrawy. Oprócz kulinariów w książce jest również miejsce na twoje przemyślenia i refleksje oraz wskazówki i uwagi Ewy, które wzmocnią twoją motywację do osiągnięcia celu.