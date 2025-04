Biegi survivalowe stanowią gwarantującą zastrzyk adrenaliny alternatywę dla klasycznego biegania. Dlaczego chcemy zmierzyć się z własnymi ograniczeniami i przeżyć ekstremalną przygodę? Oto 5 powodów!

1. Przełamanie rutyny dnia codziennego

Wielu uczestników biegów survivalowych to osoby poszukujące nowych, sportowych wyzwań. Powtarzalne treningi to po prostu za mało! W porównaniu do tradycyjnych imprez biegowych, zawody ekstremalne wiążą się z urozmaiconą trasą, zabawą i przełamywaniem własnych barier.

2. Każdy jest wygrany

Dla większości uczestników biegów survivalowych nie liczy się wysokie miejsce w klasyfikacji czy nagrody. Największą wygraną jest... ukończenie biegu. Chodzi o udaną walkę z własnymi ograniczeniami. Nie tylko fizycznymi, ale i psychicznymi.

3. Każdy może wziąć udział w biegu

Nie musisz mieć na swoim koncie zaliczonego maratonu, by startować w zawodach. Kluczem do sukcesu jest dobra, ogólna sprawność. Wśród osób decydujących się na start można znaleźć osoby, dla których ćwiczenia ograniczały się do sporadycznego joggingu, crossfitu lub ćwiczeń siłowych. Wbrew pozorom, dużą część uczestników stanowią kobiety, które nierzadko okazują się bardziej wytrzymałe od mężczyzn.

4. Współpraca zamiast rywalizacji

W większości zawodów survivalowych można startować solo lub w grupie. Często wspólny start jest swego rodzaju sprawdzianem i okazją do rozwijania kompetencji przydatnych w codziennych obowiązkach, takich jak praca w grupie, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji czy nastawienia na osiągnięcie celu.

5. Powrót do natury

Nieodłącznym aspektem biegów survivalowych jest błoto, adrenalina i ogromne zmęczenie. Dla osób, które na co dzień funkcjonują w sterylnych warunkach i wyciągają rano z szafy wyprasowane koszule czy buty na obcasach, takie "sponiewieranie się" to doskonały sposób na reset.

na podstawie informacji prasowej Men Expert Survival Race