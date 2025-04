Na szczęście około 10 lat temu nastąpił znaczący przełom w narciarstwie. Wprowadzenie nart taliowanych, inaczej nazywanych carginvowymi wytyczyło nową ścieżkę rozwoju i popularyzacji narciarstwa, jako rekreacji. Jazda na nartach stała się łatwiejszą i przyjemniejszą do nauczenia sztuką.

Zaczynając zabawę z nartami potraktujmy je, jako całkowicie nowy sport, nową umiejętność. Jeszcze bardziej namawiamy do tego osoby, które już wcześniej jeździły. Wykorzystanie nart taliowanych w pełni ich możliwości będzie wymagało nowego nastawienia do tego sportu. Tym razem nie będzie to już uczenie się jazdy wąsko i wysoko stojąc nad nartami, ale dynamicznie, z szybkim postępem i przede wszystkim przyjemnością.

Jeśli planujemy całkowicie od nowa zacząć jeździć na nartach nie kupujmy sprzętu- udajmy się do wypożyczalni. W chwili obecnej jest ich naprawdę dużo. Praktycznie przy każdym wyciągu i ośrodku narciarskim znajdują się takie punkty. Pracują tam wykwalifikowane osoby, które pomogą dobrać nam idealny sprzęt do naszych potrzeb. Musimy najpierw zobaczyć czy narciarstwo to sport akurat dla nas. Dla jednych okaże się to pasją życia, dla innych niekoniecznie czymś interesującym.

A teraz najważniejsze - korzystajmy z rad instruktorów. Niestety, prawda jest taka, że przeceniamy własne możliwości uczenia się, wpajamy sobie fatalne nawyki ruchowe, nie kontrolujemy w pełni własnej jazdy na nartach. Wszystkie te czynniki prowadzą nieuchronnie do nieszczęścia. Wiele wypadków, kontuzji i przypadków łamania przepisów pochodzą od narciarzy nieznających własnych umiejętności.

Już na pierwszej lekcji instruktor przekaże nam więcej praktycznej wiedzy, niż sami odkrywalibyśmy przez cały sezon. Jak korzystać bezpiecznie z wyciągów, jak upadać, jak zachowywać się na stoku, jak nie zagrażać innym narciarzom - te wskazówki na pewno przyswoimy sobie łatwiej, jeśli będą przekazane nam od profesjonalisty.

Naukę rozpoczniemy od podstawowych elementów - dbania o sprzęt, użytkowania go, poruszania się po stoku, panowania nad nartami. Instruktor cały czas będzie miał pełną kontrolę nad naszymi poczynaniami od samego początku będzie korygował nasze błędy, tak, aby w przyszłości unikać złych nawyków. Prawidłowa postawa, obciążenie nart, zakrawędziowanie, wykonywanie skrętów, zatrzymywanie - wszystkie te podstawowe tajniki zostaną nam w łatwy sposób przedstawione. Nie narażajmy siebie na błędy od pierwszych dni na nartach. Dobry instruktor zadba o naszą świadomość, jako narciarzy - przekaże rady i poinstruuje jak w dalszej karierze narciarza radzić sobie z błędami, na co zwracać uwagę i jak się doskonalić w jeździe.

Osoby, które już wcześniej zasmakowały jazdy na nartach też powinny skorzystać z instruktora. Nie będzie to nigdy ujmą, ani przyznaniem się do braków, a raczej pełną odpowiedzialnością za własne i innych bezpieczeństwo. W kilku lekcjach dostaniemy cenne uwagi jak lepiej kontrolować narty, poprawić własną sylwetkę narciarza, unikać kontuzji i przede wszystkim wzorowo korzystać ze stoków nie odbierając sobie przy tym ani kawałka przyjemności z jazdy.

Narty carvingowe odkryły przed narciarzami o wiele szersze możliwości. Jazda jest szybsza, dynamiczniejsza, bardziej zbliżona do zawodników z najwyższej półki, generuje jeszcze więcej adrenaliny niż dotychczas. Zachowajmy jednak zasady bezpieczeństwa i naukę jazdy na nartach powierzmy instruktorom. Dla nas zostanie spijanie śmietanki z tego, co daje jazda na krawędziach.

