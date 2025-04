Regularne treningi to jedyny skuteczny sposób na utrzymanie pięknej sylwetki. Jeśli zależy ci na idealnej figurze, ale nie masz czasu na siłownię, koniecznie sprawdź, co tym razem przygotowała Ania Lewandowska. Już teraz w Empiku pojawiła się jej nowa gra na płycie DVD!

DVD zawiera zestaw ćwiczeń na każdy dzień tygodnia. Wystarczy 15 minut każdego dnia. Treningi trwają tylko kwadrans, więc na pewno znajdziesz czas, aby je wykonać. Ćwiczenia są przede wszystkim bezpieczne, skuteczne i nie pozostawiają miejsca na nudę. W wyjątkowy sposób przyspieszysz spalanie tkanki tłuszczowej, poprawisz kondycję i samopoczucie.

Które partie ciała wymodelujesz dzięki treningom Ani?

Wśród ćwiczeń znajdziesz też trening oparty na protokole Tabaty, czyli intensywny trening interwałowy. Jednocześnie wzmacnia mięśnie całego ciała, szybko poprawia kondycję i spala tłuszcz, szczególnie ten zlokalizowany w okolicach talii. Zestaw obejmuje ćwiczenia dynamiczne i angażujące wiele grup mięśniowych jednocześnie.