Na drabince wykonuje się ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, angażujące wiele mięśni naraz. Poza tym trening z użyciem tego przyrządu może poprawiać kondycję czyli wydolność organizmu.

Informacje o drabince gimnastycznej:

Korzystać z niej mogą nie tylko zaawansowani sportowcy, ale również osoby początkujące. Na drabinkach gimnastycznych można również wykonywać gimnastykę korekcyjną. Najlepiej to robić pod okiem fizjoterapeuty lub trenera gimnastyki korekcyjnej.

Drabinka gimnastyczna najczęściej zrobiona jest z drewna, na przykład w salach gimnastycznych, oraz z metalu – takie najczęściej znajdują się na siłowniach, także tych pod chmurką.

Ceny drabinek gimnastycznych wahają się od 250 do nawet 2500 zł. Cena zależy od materiału, z którego są wykonane (drewniane są tańsze), rozmiaru oraz tego, czy są połączone z innymi przyrządami do gimnastyki i ćwiczeń, jak na przykład drążek (takie rozwiązanie to zawarcie wielu rodzajów sprzętu w jednym, zajmującym niewielką przestrzeń).

Ćwiczenia na drabince to głównie ćwiczenia kalisteniczne, czyli z wykorzystaniem własnej masy ciała.

Każdy trening powinien zaczynać się od rozgrzewki. Przy drabince gimnastycznej również można ją zrealizować, wykonując np. wymachy nogami w tył lub w bok, brzuszki z zaczepieniem stopami o dolny szczebel czy skłony do jednej nogi, z drugą opartą o drabinkę na wysokości bioder. Te ćwiczenia mogą być wykorzystane także w treningu właściwym.

Stanie na rękach

To ćwiczenie należy wykonywać w towarzystwie osoby asekurującej, która zadba o bezpieczeństwo ćwiczącego. Wykonuje się je z pozycji uniku podpartego na lewej nodze. Dłonie powinny znajdować się na podłożu. Trzeba odepchnąć się lewą nogą od podłoża i oprzeć nogi, jedna po drugiej, na drabince.

W prawidłowej pozycji sylwetka powinna być wyprostowana, a zadaniem rąk jest utrzymanie ciężaru ciała. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie rąk, pleców, brzucha oraz ćwiczy równowagę i koordynację.

Unoszenie kolan do tułowia w zwisie

Ćwiczenie polega na wspięciu się 2. lub 3. szczebel i zrobieniu zwisu tyłem do niej. Z tej pozycji należy uginać nogi i przyciągać je do klatki piersiowej, a następnie z powrotem opuszczać. To ćwiczenie angażuje mięśnie brzucha, rąk i obręczy barkowej.

Unoszenie tułowia

Ćwiczenie to wzmacnia mięśnie pleców. Pozycją wyjściową w tym ćwiczeniu jest leżenie na brzuchu z rękami ugiętymi przy głowie równolegle do podłoża i stopami zahaczonymi o dolny szczebel. Ćwiczenie polega na unoszeniu tułowia parę-paręnaście centymetrów (w zależności od możliwości) nad podłogę i opuszczaniu go.

