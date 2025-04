Dwa dni niezwykłej sportowej rywalizacji, sprzyjająca pogoda i duża dawka dobrego relaksu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie – 11. edycja turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup przechodzi już za nami. Edycja, jak każde pozostałe dziesięć, wyjątkowa. Także za sprawą Dominiki Gradeckiej, zwyciężczyni rywalizacji.

Dr Irena Eris Ladies&Golf Cup to największy i najbardziej prestiżowy w tej części Europy kobiecy turniej golfowy. Dwa dni turniejowe to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do skorzystania z bogatej oferty Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie oraz Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris. W tegorocznej edycji panie walczyły o - specjalnie przygotowane przez firmę YES - statuetki. Nagrodę główną dla zwyciężczyni ufundował Deutsche Bank. Została ona wręczona Dominice Gradeckiej podczas wieczornej gali, na której obecny był również prezes Polskiego Związku Golfa - Marek Michałowski: Zawsze mam tę ogromną przyjemność być tutaj z wami, ale trochę jest mi też wstyd, że ciągle najlepszy turniej w tym kraju robi Irena Eris (...) Kobiecy golf rozwija się bardziej niż męski i muszę to przyznać, że w dużej mierze to zasługa naszej gospodyni

- podkreślił ze sceny Prezes Michałowski.