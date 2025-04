Jeśli chodziłaś kiedyś na grupowe zajęcia fitness, to wiesz, jak ważna jest osoba prowadząca trening. Dobry trener nie tylko ułoży odpowiedni plan ćwiczeń i zadba o to, żebyś wykonywała ćwiczenia poprawnie technicznie, ale też zmotywuje do wysiłku i będzie służył wiedzą. Trener personalny to ktoś, kto powinien ci w jakiś sposób imponować, kogo będziesz cenić i z kim złapiesz wspólny język.

Będziesz przy nim przelewać hektolitry potu, więc chyba warto mieć koło siebie zaufaną osobę. Dobry trener jest na wagę złota. Jak go znaleźć? Poznaj 5 rzeczy, po których poznasz idealnego trenera personalnego.

1. Trener personalny jest wykształcony i ma doświadczenie

Jedną z pierwszych rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze trenera personalnego, to czy zdobył on rzetelną wiedzę na temat, którym się zajmuje. Chyba nie chcesz, żeby techniki ćwiczeń na siłowni uczył cię ktoś nie do końca znający się na rzeczy. Zrób wcześniej research na temat danego trenera - sprawdź, jakie szkoły czy kursy ukończył.

Ważne jest też doświadczenie. Podczas pierwszego spotkania możesz zapytać, gdzie i jak długo do tej pory pracował. Nie warto być czyimś królikiem doświadczalnym.

2. Trener personalny ma charyzmę

Czasami wystarczą 2-3 minuty z kimś, żeby wiedzieć, czy odpowiada ci ta osoba pod względem energii. Z trenerem personalnym jest podobnie. Dopóki się nie spotkacie, trudno stwierdzić, czy to kandydat na twojego idealnego trenera personalnego. Porozmawiaj z nim i zobacz, czy pasuje ci jako człowiek. Jak się przy nim czujesz?

Jeśli ma charyzmę i czujesz od niego dobrą energię – to super, warto wziąć go pod uwagę. To też osoba, która powinna być dla ciebie pod pewnymi względami autorytetem. Wtedy łatwiej będzie ci wypełniać polecenia treningowe, a tym samym szybciej osiągniesz wymarzony fitnessowy efekt.

3. Trener personalny dobrze wygląda

Nie oszukujmy się – trenerka z oponką na brzuchu i bez mięśni albo wychudzony trener bez sił nikogo nie przekona, że jest najlepszy w tej dziedzinie. To sport! Trener personalny musi sobą i swoim ciałem pokazać, że zna się na rzeczy i jeśli pokazuje zestaw ćwiczeń na brzuch, to wie, o czym mówi. Poza tym dziewczyny, czy nie przyjemniej ćwiczyć pod okiem dobrze zbudowanego mężczyzny? ;-)

4. Trener personalny zna się na zdrowym odżywianiu

Ekspert, który będzie układał ci indywidualny plan treningowy, monitorował postępy i dbał o twoją kondycję, dobrze jakby potrafił też doradzić dietę. Kogo, jak nie trenera personalnego chciałabyś zapytać, co jeść przed treningiem, a co po? No właśnie. Twój trener powinien znać podstawowe zasady zdrowego odżywiania i umieć ci coś podpowiedzieć w tym zakresie.

5. Trener personalny to ktoś, komu na tobie zależy

W tym punkcie nie ma zmiłuj. Musisz czuć, że twój trener interesuje się tobą. Powinien dobrze znać twoje cele i modyfikować pod nie plan działania. Powinien reagować na twoje nastroje i spadki motywacji. To trochę twój przyjaciel – powinien cię znać. I twoje potrzeby.

Dlatego ważne jest, żebyś podczas zajęć z trenerem personalnym miała przekonanie, że mu na tobie zależy. I na efektach, jakie chcesz osiągnąć. To nie znaczy, że macie się kontaktować i widywać prywatnie. Zdecydowanie nie (chyba że oboje tego chcecie). Jednak jeśli chodzi o trening, to pamiętaj, że najważniejsza jesteś ty. I on musi o tym wiedzieć.

