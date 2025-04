jeśli wybieramy się na narty w Danii, warto zwrócić uwagę na ośrodek sportów zimowych znajdujący się w Silkeborg na Półwyspie Jutlandzkim. Ośrodek ten dysponuje sztucznym stokiem, który jest czynny przez cały rok. Sztuczny stok posiada również wyciąg i jest idealnym miejscem na rodzinne wypady z dziećmi.

Kolejnym niezwykle interesującym ośrodkiem jest DanParcs. Dysponuje on imponującą długością tras narciarskich o łącznej długości ponad 7500 metrów. Podobnie jak w przypadku stoków w Silkeborg, tak i tu przy budowie posiłkowano się plastikowymi matami i spryskiwaczami po to, by stok był czynny również podczas gorszej pogody. Ośrodek oferuje turystom trzy wyciągi i dwa stoki.Warto zaznaczyć, że jest to miejsce szczególnie polecane dla początkujących narciarzy, którzy wolą uniknąć trudnych i zatłoczonych stoków.

Bardzo ciekawie przedstawia się również ośrodek znajdujący się w Rodovre. Indoor Ski to w pełni profesjonalny kryty ośrodek sportów zimowych, który oferuje namiastkę białego szaleństwa. Oprócz tego, ośrodek posiada bogatą ofertę szkoleń z zakresu jazdy na nartach oraz snowboardzie co sprawia, że jest to idealne miejsce na pierwszy narciarski wyjazd.

Przez wielu miłośników białego szaleństwa, Dania jest kompletnie pomijanym krajem jeśli chodzi o wybór miejsca na wypoczynek i jazdę na nartach czy desce. Jest to spory błąd, bo mimo dość ubogiej tradycji w sportach zimowych, Dania ma do zaoferowania bardzo wiele ciekawych miejsc, a wszystko to za przystępna cenę.

