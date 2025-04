fot. Fotolia

Aktywność fizyczna od zarania dziejów odgrywa kluczową rolę w rozwoju najmłodszych. W dobie konsol oraz komputerów nie jest jednak łatwo zachęcić dziecko do zabawy na świeżym powietrzu lub uprawiania sportu. Dlaczego jednak warto podjąć ten wysiłek i zmotywować do tego najmłodszych?

Jak sport wpływa na zdrowie?



Niezbędna dawka ruchu jest podstawą poprawnego rozwoju każdego człowieka. Nawet mała, lecz regularna aktywność ma ogromny wpływ na organizm, szczególnie w przypadku młodzieży.

Ruch wpływa na wiele pozytywnych zmian w ciele ludzkim. Zyskuje na nim m.in. układ krwionośny, oddechowy, czy też immunologiczny. Dzięki ćwiczeniom dzieci nie tylko są zdrowsze, ale również pełne energii i chęci do nauki, co przekłada się na dużo lepsze wyniki w szkole.

– Do powyższych zalet należy doliczyć także ogromny wpływ aktywności fizycznej na rozwój nerwowy. Regularne ćwiczenia pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu, poprawiając motoryczność, a także powodując szybsze przewodzenie bodźców nerwowych. Usprawniają one także koordynację ruchową oraz poprawiają jakość snu, co prowadzi do lepszego odpoczynku dla organizmu i ma przełożenie na ilość energii, którą dysponuje dziecko – mówi Piotr Lasocki, ekspert ds. rehabilitacji w Chaos Gold Team.

Wpływ ruchu na osobowość



Aktywność fizyczna ma również przełożenie na wiele istotnych cech u osoby dorosłej. Uczy ona istotnych wartości, takich jak samodyscyplina czy też konsekwencja. Osoba, która za młodu uprawiała sporty, ma dużo większe szanse na osiągnięcie sukcesu, ponieważ jest zaznajomiona z istotnością wypracowania swojej drogi do celu.

Ćwiczenia mogą nauczyć najmłodszych właściwej reakcji na zwycięstwa i porażki, które na pewno napotkają w dorosłym życiu, a także kształcą silną wolę.

– Dobrą, a jednocześnie bardzo rozwijającą opcją, są sporty walki. Wymagają one bowiem nie tylko wzmożonej aktywności fizycznej, ale uczą także szybkiego podejmowania decyzji i przejmowania inicjatywy. Są to cechy, których odpowiednie rozwinięcie za młodu przyniesie ogromne korzyści dorosłym osobom. Dodatkowo atmosfera na zajęciach wprowadza niezbędny element rywalizacji, który pozwala osiągnąć dużo lepsze rezultaty – konkluduje Piotr Lasocki.

