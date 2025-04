Fot. Fotolia

Myślisz, że tylko wykupiony karnet na fitness może przynieść rezultaty w odchudzaniu? Spróbuj ćwiczyć z dostępnymi programami treningowymi lub ułóż własny plan ćwiczeń. Zobaczysz, że warto ćwiczyć w domu – takie ćwiczenia też przynoszą efekty! Oto 8 powodów, dla których warto postawić na domowe ćwiczenia!

1. Oszczędzasz czas

Wprawdzie w domu nie spala się kalorii szybciej niż na zajęciach fitnessu, jednak oszczędzasz czas, którego potrzebowałabyś na dojazdy do klubu.

2. Możesz ćwiczyć o dowolnej porze

Nie musisz dostosowywać się do grafiku zajęć w klubie fitness. Sama wybierasz, kiedy chcesz poćwiczyć.

Pamiętaj o tym, że nigdy nie należy trenować na czczo – to niezdrowe!

3. Nie musisz wydawać pieniędzy na karnet

Ćwiczenia w domu są absolutnie darmowe! Jedyny koszt, jaki ponosisz to zazwyczaj zakup płyty z programem treningowym.

4. Możesz pogodzić domowe obowiązki z treningiem

Młode mamy, które chcą wrócić do figury sprzed ciąży zwykle skarżą się na to, że nie mają z kim zostawić maluszka. W domu możesz ćwiczyć wtedy, kiedy dziecko śpi, albo... ćwiczyć razem z nim. Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

5. Posiłek potreningowy spożywasz od razu po ćwiczeniach!

Wracając z siłowni nie musisz biegać po sklepie w poszukiwaniu produktów, z których możesz przygotować posiłek potreningowy.

6. Sama wybierasz konkretne ćwiczenia

Domowy trening to wprawdzie nie to samo co trening pod okiem trenera personalnego, jednak różnorodność programów ćwiczeń sprawia, że na pewno znajdziesz coś dla siebie!

7. Wstydzisz się ćwiczyć w grupie

Jeśli należysz do osób, które unikają siłowni, bo wstydzą się swojego ciała – w domu będziesz miała ten komfort, że nikt nie będzie cię rozpraszał. Ćwicz intensywnie, od razu po treningu możesz przecież wziąć prysznic.

8. Możesz ćwiczyć w dowolnym stroju

W domu nie musisz przejmować się tym, że twój strój nie wygląda nienagannie. Ważne, aby był wygodny!

