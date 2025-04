Każdy to w młodości uprawiał sport, doskonale wie, że wystarczyło kilka tygodni regularnych treningów, aby zauważyć zadowalające efekty, które motywowały do dalszej pracy. Niestety wraz z wiekiem ulega to ogromnej zmianie.

Pewnie niewiele osób wie, że siedemdziesięciolatek, ma o 1/4 mniej tkanki mięśniowej niż trzydziestolatek, a przeciętny dziewięćdziesięciolatek ma jej już o połowę mniej.

Wszystkiemu winna jest sarkopenia!

Brzmi jak bardzo poważna choroba, a to tak naprawdę utrata masy mięśniowej, która jest związana z wiekiem, na którą wpływa wielu czynników. Niestety lekarze nadal nie są w stanie dokładnie zrozumieć dlaczego tak się dzie. Może to być związane z faktem, że wraz z wiekiem ciało znacznie słabiej przetwarza proteiny na energię i zmniejsza się liczba komórek nerwowych odpowiedzialnych za komunikację mięśni z mózgiem.

Na szczęście nie trzeba się z tym godzić. Naukowcy z Harvardu uważają, że najlepszym sposobem na przeciwdziałanie utracie tkanki mięśniowej jest wykonywanie treningu siłowego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała lub dodatkowym obciążeniem - sztangi, hantle, kettlebell. Dzięki temu w podeszłym wieku będziecie w stanie wykonywać, bez problemu, podstawowe czynności dnia codziennego.

Jak mieć zgrabna sylwetkę i sprawność w każdym wieku?

Aby zachować pełną sprawność i cieszyć się nienaganną sylwetką, osoby dorosłe powinny trenować od 3 do 5 razy w tygodniu, a trening siłowy wykonywać od 2 do 3 razy w tygodniu. Bardzo dobrą alternatywą dla treningu siłowego jest trening HIIT lub GRIT - to intensywne treningi interwałowe, które łączą w sobie zalety treningu siłowego i kardio. Jednak nie ma co ukrywać, że to nie jest propozycja dla początkujących, trzeba mieć już całkiem niezłą kondycję, żeby wytrwać na takim treningu.

Warto również zaznaczyć, że w aktywności fizycznej bardzo ważna jest wytrwałość, systematyczność i motywacja, która pozwala przetrwać (czasem niestety) nudne i mozolne treningi. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, pierwsze efekty zobaczą już po kilku tygodnia, ale jeżeli jesteście stałymi bywalcami siłowni lub klubów fitness, będziecie musiały uzbroić się w cierpliwość, bo to może potrwać trochę dłużej.

