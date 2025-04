Czas skończyć z przekonaniem, że sztanga jest tylko dla facetów. To błędne myślenie sprawia, że najczęściej opieramy swój trening jedynie na bieganiu, jeździe na rowerze i pływaniu. A bardzo często zapominamy, że jeżeli chcemy być fit, to powinnyśmy zacząć podnosić ciężary.

Pewnie w waszych głowach pojawia się teraz wyobrażenie umięśnionej kobiety, która jest odpowiednikiem damskiego Arnolda Schwarzeneggera. Nic z tych rzeczy! Wokół treningu siłowego powstało wiele mitów, które w większości nie mają nic wspólnego z prawdą.

Ćwiczenia z obciążeniem sprawiają, że ciało jest silniejsze, wzmocnione, smukłe i bardziej wytrzymałe. Po kilku tygodniach regularnych treningów będziecie zaskoczone efektami. Bieganie i pływanie ma wiele zalet, ale to nie wystarczy, aby mieć piękną sylwetkę. Zobaczcie, dlaczego kobiety powinny regularnie wykonywać ćwiczenia z obciążeniem.

1. Szybciej spalicie tkankę tłuszczową

Po zakończeniu treningu siłowego organizm spala kalorie jeszcze przez kilka godzin. Jeżeli chcecie osiągnąć lepsze efekt, to po skończeniu treningu siłowego dodatkowo wykonajcie trening cardio np. 15 minut spokojnego biegu.

Jest z tego jeszcze jedna korzyść. Bo im więcej masy mięśniowej będziecie miały, tym więcej kalorii spalicie. Dlaczego? Beztłuszczowa masa mięśniowa cały czas będzie pracowała i potrzebowała więcej "paliwa".

2. Zauważycie szybszy przyrost masy mięśniowej

Biegając, spalacie głównie tkankę tłuszczową i poprawicie wydolność. A gdy podnosicie ciężary systematycznie, zwiększacie swoją masę mięśniową, która sprawia, że wyglądacie szczuplej, macie więcej energii i najzwyczajniej w świecie lepiej się czujecie. Dlatego w czasie odchudzanie nie powinnyście przywiązywać tak dużej uwagi do wagi. Równie ważne (jak nie ważniejsze) są obwody, bo nie zapominajcie, że mięśnie ważą znacznie więcej niż tłuszcz.

3. Będziecie miały uwodzicielskie kształty

Jeżeli marzycie o pięknej i proporcjonalnej sylwetce. to zacznijcie podnosić ciężary. W czasie treningu cardio spalacie tkankę tłuszczową, ale nie przybywa wam masy mięśniowej, a w konsekwencji tracicie kobiece kształty. Dlatego dla uzyskania najlepszych rezultatów powinnyście połączyć obydwa rodzaje treningów.

4. Będziecie tryskały energią

Ćwiczenia dają energię do działania i pobudzają lepiej niż najlepsza kawa na świecie. A badania zaprezentowanie przez National Institute of Health sugerują, że ćwiczenia z obciążeniem korzystnie wpływają na spalanie tłuszczu i dzienny bilans energetyczny. Gdy jesteście zmęczone i nie macie na nic siły, to weźcie sztangę lub piłkę lekarską i zróbcie kilka przysiadów.

5. Zadbacie o zdrowie kości

Gdy się starzejemy, wzrasta ryzyko utraty znaczniej części masy mięśniowej i kostnej. A wraz z wiekiem kobiety są bardziej narażone na osteoporozę, a wszystko przez zmniejszoną ilość estrogenów we krwi. Pamiętajcie, że trening siłowy nie tylko wzmacnia mięśnie, ale także kości. Jeżeli macie 20 lub 30 lat, to możecie o tym nie myśleć, ale warto wziąć to pod uwagę już teraz, żeby nie było za późno.

