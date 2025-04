Jennifer Lopez to gwiazda, która wraz z wiekiem jedynie zyskuje, a figury zazdroszczą jej kobiety na całym świecie. Patrząc na nią, aż ciężko uwierzyć, że ma 50 lat i dwójkę dzieci.

A jeżeli myślicie, że utrzymanie nieskazitelnej sylwetki kosztuje ją dużo wysiłku, to jesteście w błędzie.

Jak wygląda trening i dieta Jennifer Lopez?

Ostatnio rąbka tajemnicy uchyliła trenerka gwiazdy. Okazuje się, że ani dieta, którą stosuje Jennifer Lopez, ani treningi nie są wyjątkowo restrykcyjne. Tak naprawdę bez większego wysiłku każda z was może robić to samo co J.Lo.

Plan żywieniowy i treningowy opracowała dla piosenkarki Tracy Anderson.

Wybrałem dla niej oczyszczającą dietę, ponieważ potrzebuje dużo dobrego paliwa, aby była w stanie robić wszystko to, co aktualnie. Produkty są organiczne i dobrane w przemyślany sposób. Zachowujemy balans pomiędzy ilością wysokiej jakości białka a innymi składnikami odżywczymi.

Zdradziła w rozmowie z magazynem "People" Anderson. Dodała również, że Lopez jest bardzo zdyscyplinowana i dzięki temu tak naprawdę zawdzięcza swój sukces. Na małe odstępstwa pozwala sobie jedynie w Święto Dziękczynienia i czasie wakacji z dziećmi.

Korzysta jedynie ze świeżych i nieprzetworzonych produktów, a to ma dość duży wpływ na wygląd sylwetki. Jedyny wyjątek stanowi białko w proszku, które służy jej do przygotowania koktajlu białkowego, który pije zazwyczaj po treningu.

Tylko co to oznacza, że żywność jest świeża i nieprzetworzona? Jeżeli gwiazda ma ochotę na sałatkę, to nie kupuje gotowej, tylko przyrządza ją samodzielnie (prawdę mówiąc powinnyśmy napisać, że przygotowuje ją jej kucharz). W produktach tego typu znajduje się bardzo dużo konserwantów i ogromne ilości majonezu, znacznie więcej niż dodałybyście same w domu. Przygotowując danie samodzielnie, możecie również zastosować zdrowsze zamienniki np. jogurt naturalny zamiast wcześniej wspomnianego majonezu.

Gwiazda całkowicie zrezygnowała z kawy (pije jedynie bezkofeinową), alkoholu oraz nie pali papierosów.

A jak wygląda sprawa ćwiczeń? Jennifer ćwiczy co drugi dzień, aby dać mięśniom czas na regenerację. Więc jak łatwo policzyć zazwyczaj są to trzy lub cztery treningi w tygodniu.

