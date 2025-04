Coś na dobry początek...

Według obiegowej opinii deska miękka jest do skakania, a twarda do szybkiej jazdy na krawędziach. Na początku, do nauki, zalecane są deski miękkie. Naukę można także rozpocząć na desce twardej, ale ponieważ ona błędów nie wybacza, częste upadki mogą sprawić, że pierwsza faza nauki stanie się niebywale męcząca. Wybierajmy więc na początku deski miękkie.

Budowa i rodzaje desek snowboardowych

Rdzeń deski wykonany jest z twardej pianki lub drewna powleczonego tworzywem sztucznym. Deski piankowe są tańsze, ale i mniej trwałe. Przy tym są mało elastyczne i mają gorsze właściwości jezdne. Warto wiedzieć, że deska drewniana, po uderzeniu nią o twarde podłoże (w ustawieniu pionowym), wydaje przyjemny dla ucha, łagodny odgłos. Przy zakupie naszej deski rodzaj rdzenia sprawdźmy jednak raczej w katalogu.

Deski mogą być wykonane w dwojaki sposób, albo fullcap, albo sandwich. Każda ma swoje zalety i wady. Deski o konstrukcji fullcap mają zewnętrzny laminat pokrywający całą deskę, a jej ścianki boczne pozbawione są dodatkowych zabezpieczeń. Są dość lekkie i wytrzymałe, łatwo się skręcają, ale na dużych prędkościach wykazują mniejszą stabilność. Deski o konstrukcji sandwich mają drewniany rdzeń zamknięty od góry laminatem, a z boku warstwą zabezpieczającą przed wilgocią (tzw. ABS). Jest to więc konstrukcja bardziej odporna na uszkodzenia boczne. Są to deski stabilniejsze, ale mnie wybaczające.

Ślizgi desek (wykonane z tworzywa sztucznego P-tex) są spiekane lub tłoczone. O właściwościach jezdnych deski decyduje zarówno zastosowana odmiana P-texu, jak i rodzaj produkcji. Warto pamiętać, że deski o ślizgach spiekanych są na ogół droższe, ponieważ z reguły są odporniejsze na uszkodzenia (kamienie na trasie, uszkodzenie w transporcie) i wymagają regularnego smarowania ślizgu na gorąco. Deski tłoczone są łatwiejsze w konserwacji (jeżdżą nawet, gdy nie są zbytnio nasmarowane) i tańsze, dlatego są zalecane dla początkujących snowboardzistów.

Każda deska ma nagwintowane otwory służące do mocowania wiązań zwane insertami. Są one ułożone według stałego szablonu, aby każdy mógł indywidualnie dopasować sobie szerokość i kąt mocowania wiązań.

Pamiętajmy, aby nie kupować desek, które nie mają krawędzi (czyli metalowych pasów biegnących wzdłuż ślizgu) na całym obwodzie. Jeżeli na dziobie i ogonie deski mamy ubytek krawędzi to najmniejsze uderzenie o kamień, bryłę lodu czy niewidoczny korzeń może doprowadzić do uszkodzenia deski. Najczęściej dochodzi wówczas do jej rozwarstwienia, czego nie da się skutecznie naprawić (bo np. woda dostanie się do rdzenia, który nasiąka i pęcznieje).