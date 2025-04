W zależności od przeznaczenia snowboardu rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje desek:

Reklama

Deski allroundowe są uniwersalne, przeznaczone dla początkujących i średnio-zaawansowanych. Ten typ desek nie powoduje ograniczeń w nauce jazdy. Są dość szerokie, umożliwiając zarówno jazdę w puchu, na krawędziach, jak i naukę pierwszych trików w snowparku.

Deski typu freestyle przeznaczone są zwłaszcza do ewolucji w halfpipe i innych trików freestylowych. Są najszersze z wszystkich typów desek, a przy tym miękkie i symetryczne. Często mają mocne zakończenie podgięcia nosa i tyłu deski, powodujące łatwość jazdy zarówno do tyłu, jak i przodu.

Deski alpejskie są generalnie twarde (dla nich przeznaczone są komplety twardych wiązań i butów, których nie używa się w przypadku pozostałych typów desek). Służą przede wszystkim do szybkich zjazdów na dobrze przygotowanej trasie. Są to deski dłuższe, o mocno wciętej talii i z reguły nie mają zawiniętego tyłu (dlatego jeździ się na nich tylko do przodu).

Deski freeride’we to miękkie deski o dość wąskiej talii. Są nieco sztywniejsze od desek freestylowych i nadają się do jazdy w rozmaitych warunkach śniegowych i terenowych. Mają więc nieco mocniej zawinięty nos (konstrukcja ułatwiająca jazdę w puchu), ale można na nich też jeździć do tyłu. Pamiętajmy, że do szaleństw w głębokim śniegu używamy desek co najmniej 5 cm dłuższych, niż do jazdy uniwersalnej.

Podczas kupowania deski pierwszym parametrem, na który zwracamy uwagę, jest szerokość talii. Dobieramy ją do wielkości buta, bo przy popełnieniu błędu stopy mogą nam np. wystawać poza krawędź deski. W praktyce, jeżeli mamy rozmiar buta 41 lub mniejszy, powinniśmy kupować deski o szerokości talii do 25cm. Natomiast, jeśli mamy rozmiar buta 45 lub większy, powinniśmy szukać desek o szerokości talii minimum 26cm.

Pamiętajmy, że węższa deska to szybsza zmiana krawędzi, co sprawia, że potrzebujemy zaangażować mniej siły przy wykonywaniu skrętu.

Dobranie dobrej długości deski zależy od tego, do czego ją będziemy stosować. Warto wiedzieć, że jako ogólną zasadę przyjęło się, że idealna deska powinna mieć długość stanowiącą ok. 90% naszego wzrostu (sięga mniej więcej do brody). Deski nieco dłuższe wybieramy do jazdy w puchu i w terenie, natomiast krótsze – do ewolucji w snowparku.

Reklama

Pamiętajmy, że najdroższa deska przeważnie wcale nie jest najlepszą. Kierujmy się raczej naszymi umiejętnościami i przeznaczeniem. Grafika i kolory deski nie są wcale najważniejsze! A jeżeli nie znamy się na deskach i zamierzamy kupić deskę używaną, zawsze lepiej skorzystajmy z rady doświadczonego fachowca.